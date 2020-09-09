ons altın, ons altın fiyatları, altın yorum, 9 Eylül güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1934 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1927 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları için analizleri...

ONS ALTINDA GÖRÜNÜM ZAYIFLIYOR

ÜNLÜ & Co/DAHA

Doların küresel ölçekte güçlü bir görünüm sergilemesinin yanında Perşembe günkü toplantıda ECB’nin yapacağı açıklamaların EUR üzerindeki baskıyı daha da artıracağına yönelik beklentiler zaman zaman ons altının önemli bir destek olarak gördüğümüz 1920 doların altına sarkmasına neden oluyor. Teknik açıdan baktığımızda ise ons altında aşağı yönlü risklerin geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz. Özellikle 1920 doların altında kalıcı rakamlar oluşmasının kısa vadede 1900 doların altına doğru bir eğilim yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTINDA DESTEK SEVİYELERİ TEST EDİLİYOR

Meksa Yatırım

Ons altın kâr satışlarıyla birlikte çıkış trend destek seviyeleri test ediliyor. İlk destekler 1.902 seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları görülebilir. Sonraki destek ise 1.863 seviyesinde. İlk dirençler 1.940-1.951 seviyesinde. dirençler 1.972 ve 1.990- 2.015 seviyelerinde bulunuyor. Kâr satışlarına rağmen çıkış trend desteğini koruyor.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ

İnfo Yatırım FX

Son zamanlarda küresel risk faktörü, ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin artması ve AB ile İngiltere arasında anlaşma konusundaki belirsizlikler ile birlikte artıyor. Fakat küresel risklerin artmasına karşılık doların güçlü seyrini sürdürmesi ticarete ilişkin endişelere ağır bastı ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler gerçekleşti. Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump hafta başında Çin ile ekonomik ilişkileri durdurma niyetinde olduğunu, Çin ile iş yapan firmaların federal ihaleleri kazanmalarını yasaklayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Bunlarla beraber İngiltere ile AB arasında belirsizlikler halen devam ediyor. Bu gelişmeler yakından izlenirken 3 Kasım’da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık Seçimleri yavaş yavaş küresel piyasaların gündemine gelmeye başlıyor. Bu sebeple altın kanadında gündem son günlerde oldukça yoğun. Piyasalar gün içerisinde 17:00’da ABD kanadından gelecek olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisini takip edecek. Veri ile birlikte küresel bazda volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında XAUUSD grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1941.06 – 1955.85 – 1991.04 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1909.54 – 1881.32 – 1862.93 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."

Etiketler