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ons altın, ons altın fiyatları, altın yorum, 9 Eylül güncel altın fiyatları

09.09.2020 - 09:42
ons altın, ons altın fiyatları, altın yorum, 9 Eylül güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1934 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1927 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları için analizleri...

ONS ALTINDA GÖRÜNÜM ZAYIFLIYOR 
ÜNLÜ & Co/DAHA

Doların küresel ölçekte güçlü bir görünüm sergilemesinin yanında Perşembe günkü toplantıda ECB’nin yapacağı açıklamaların EUR üzerindeki baskıyı daha da artıracağına yönelik beklentiler zaman zaman ons altının önemli bir destek olarak gördüğümüz 1920 doların altına sarkmasına neden oluyor. Teknik açıdan baktığımızda ise ons altında aşağı yönlü risklerin geçerliliğini koruduğunu düşünüyoruz. Özellikle 1920 doların altında kalıcı rakamlar oluşmasının kısa vadede 1900 doların altına doğru bir eğilim yaratabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor."

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ONS ALTINDA DESTEK SEVİYELERİ TEST EDİLİYOR
Meksa Yatırım

Ons altın kâr satışlarıyla birlikte çıkış  trend destek seviyeleri test ediliyor. İlk destekler 1.902  seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerin üzerinde tepki alımları  görülebilir. Sonraki destek  ise 1.863 seviyesinde. İlk  dirençler 1.940-1.951  seviyesinde. dirençler 1.972 ve 1.990- 2.015  seviyelerinde bulunuyor. Kâr satışlarına rağmen çıkış trend desteğini  koruyor.

BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
 İnfo Yatırım FX

Son zamanlarda küresel risk faktörü, ABD ile Çin arasındaki  gerilimlerin artması ve AB ile İngiltere arasında anlaşma konusundaki  belirsizlikler ile birlikte artıyor. Fakat küresel risklerin artmasına  karşılık doların güçlü seyrini sürdürmesi ticarete ilişkin endişelere  ağır bastı ve altın fiyatlarında aşağı yönlü hareketlenmeler  gerçekleşti. Bilindiği gibi ABD Başkanı Donald Trump  hafta başında Çin ile ekonomik ilişkileri durdurma niyetinde olduğunu, Çin ile iş  yapan firmaların federal ihaleleri kazanmalarını yasaklayacağı  tehdidinde bulunmuştu.

Bunlarla beraber İngiltere ile AB arasında  belirsizlikler halen devam ediyor. Bu gelişmeler yakından izlenirken 3 Kasım’da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık Seçimleri yavaş yavaş  küresel piyasaların gündemine gelmeye başlıyor. Bu sebeple altın  kanadında gündem son günlerde oldukça yoğun. Piyasalar gün içerisinde 17:00’da ABD kanadından gelecek olan İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı verisini takip edecek. Veri ile birlikte küresel bazda  volatilite artacaktır. Tüm bunlar ışığında XAUUSD grafiğini teknik  olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1941.06 – 1955.85 – 1991.04 seviyeleri direnç noktaları olarak takip  edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1909.54 – 1881.32 – 1862.93  seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir."


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