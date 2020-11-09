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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Kasım güncel altın fiyatları

09.11.2020 - 09:52 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Kasım güncel altın fiyatları

Yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ile sert düşüşe geçen ons altın fiyatı 1868 dolara kadar gerilerken, dolar kurundaki düşüşün de etkisine paralel olarak gerileyen gram altın en düşük 491 lirayı gördü.

Yurt içinde, dolar kurunda yaşanan düşüşle gün boyu gerileyen gram altın, yurt dışında Kovid-19 aşısına ilişkin haber akışına paralel ons altındaki değer kaybıyla düşüşünü hızlandırdı ve en düşük 484.21 lira seviyesine kadar geriledi.

Yeni haftaya dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en yüksek 535.32 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 17.17 itibarıyla yüzde 8.01 oranında düşüşle 491.86 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 807 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 325 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 534 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 530 TL seviyesinden başlamıştı.

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Kovid-19 aşısına ilişkin olumlu haber akış küresel piyasalarda risk iştahını artırırken, güvenli liman varlıklarında sert satıcılı bir seyire sebep oldu. Ons altın fiyatı gün içerisinde 1965 dolar seviyesine kadar yükselirken, aşı haberinin gelmesiyle 1868 dolara kadar geriledi. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda ise yüzde 3.80 oranında düşüşle 1878 dolardan işlem gördü.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 dolar desteğinin kırılması durumunda düşüşün devam edebileceğini vurguladı.

"GRAM ALTINDA 480 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ"

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın fiyatında 480 lira seviyesine dikkat çekti. Baştürk'ün paylaşımı şöyle, "Gram altın 8 aylık yükseliş trendinin dip bölgesine yaklaştı... 480 TL önemlidir... 480 üzeri devam, 480 altı elveda..."


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