Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 4 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 514 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1892 dolardan işlem görüyor. İşte Aracı Kurumların altın fiyatları yorumları...

Ons altın ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanımını sürdüren gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 517 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 518 liradan başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 509.33 lira seviyesini, en yüksek ise 520.19 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.31 itibarıyla yüzde 0.07 oranında düşüşle 514.41 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 842 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 465 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1916 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.73 oranında düşüşle 1892 dolardan işlem gördü.

TEPKİ ÇIKIŞININ DEVAMI İÇİN 1.916 SEVİYESİ ÖNEMLİ

Meksa Yatırım

Ons altın tepki alım denemeleri direnç seviyelerinde satışla karşılaştı. İlk destekler 1.894-1.883 seviyelerinde bulunuyor.

Sonraki destekler ise 1.874 ve 1.860-1.850 olarak görülüyor. İlk direnç 1.903 ve 1.916 seviyesinde. Tepki çıkışının devamı için ilk aşamada 1.916 seviyesi geçilmeli. Sonraki dirençler 1.931-1.933 noktalarında bulunuyor. Tepki alımları henüz güç kazanmış görülmüyor.

YÜKSEK VOLATİLİTEYE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Tacirler Yatırım

ABD’de başlayan başkanlık seçimleri ile birlikte piyasalardaki volatilitenin arttığını görüyoruz. ABD’de başkanlık seçimlerinin başlaması ile birlikte dün dolar endeksinde sert bir geri çekilme hareketi oluştuğunu gördük. 94 seviyesi üzerinden düşüşe geçen dolar endeksi dün 93,10 seviyesi altına kadar geriledi. Dolar endeksindeki gerileme ile birlikte ons altında 1915 seviyesi üzerine ulaşan yükselişler takip edildi. Bu sabah erken saatlerinde ise dolar endeksindeki kayıpların bir kısmının silindiğini ve endeksin yeniden 94 seviyesi üzerine yükseldiğini görüyoruz. Dolar endeksindeki kayıpların telafi edilmesi ile birlikte 1915 seviyesi üzerinden geri çekilen ons altın ise 1900 seviyesi civarında dalgalı bir seyir izliyor.

Ons altın fiyatları bu sabah saatlerinde 1900 seviyesinden işlem görüyor. ABD’deki başkanlık seçimleri, parite ve emtialardaki volatilitenin arttığı bir zemin oluşturma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle risk iştahında ve güvenli limanlarda yaşanabilecek yüksek volatiliteye karşı dikkatli olmak gerekiyor. Teknik görünüme baktığımızda momentum ve trend göstergeleri altın fiyatlarının kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğini işaret ediyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1920 direncini takip edeceğiz.

Bugün yurt dışı piyasalarda Ekim ayına ilişkin açıklanacak Nihai Hizmet & Bileşik PMI verilerinin yanı sıra ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi ve ABD Ekim Ayı ISM Hizmet Endeksi verileri de yakından izlenecek.

ONS ALTIN SEÇİM SONUÇLARININ AÇIKLANMAYA BAŞLAMASIYLA BERABER GERİ ÇEKİLDİ

İntegral Yatırım Menkul

Ons altın forex piyasasında bu sabah 1899 seviyesinde hareket ediyor. Piyasalar ABD seçim sonuçlarına odaklanmış durumda. Son açıklanan verilere göre Trump, Biden'la arayı kapatıyor. Seçim öncesi yükselen değerli metal sandıkların açılması ile beraber bir miktar geriledi. Seçim sonuçlarının bugün açıklanıp açıklanmayacağı konusu netlik kazanmış değil. Seçim sonuçlanana kadar volatil hareketler devam edebilir. Bugün ABD'den gelecek Hizmet PMI verileri takip edilecek. Piyasalarda gözler seçim sonuçlarında olmaya devam edecek.

Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasına yükselen parite bu seviyeden gelen kar satışları ile geriledi. Parite şuanda 22 günlük ortalamanın hemen üzerinde. 22 günlük ortalama olan 1898 seviyesi destek konumunda. Bu seviye üzerinde kalındıkça yüksleiş potansiyeli mevcut, tekrar 50 günlük ortalama olan 1912 seviyesine doğru yükseliş hız kazanabilir. Olası düşüşlerde seviyesi destek konumunda.

Dirençler: 1912 - 1924 - 1930

Destekler: 1898 - 1882 - 1875 - 1861

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