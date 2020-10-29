Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Güncel altın fiyatları 29 Ekim

Altının ons fiyatında sert satış dalgası sürerken yaklaşık bir ayın en düşük seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda 1864 dolardan işlem görürken, gram altın fiyatları ise 498 lira seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda yatırımcıların dolar talebinin artması ve dolar endeksinin yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesine çıkmasıyla sert gerileyen ons altın, 28 Eylül'den beri en düşük seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1860 dolar seviyesine kadar gerilerken, şu dakikalarda yüzde 0.70 oranında düşüşle 1864 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 496 lira seviyesinde hareket ederken; dolar kurundaki yükselişin etkisiyle yeni günde de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Türkiye piyasalarının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tatil olduğu bugün gram altın uluslararası piyasalarda, en yüksek 503.26 lirayı görürken; en düşük ise 496.48 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, saat 16.18 itibarıyla yüzde 0.12 oranında yükselişle 498.94 lira seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizlikler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışa bağlı olarak gündeme gelen sıkı tedbirler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de teşvik paketi ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin yanı sıra artan Kovid-19 vaka sayılarının ekonomilere yansımasına ilişkin belirsizliklerin yatırımcı risk algısını artırdığını, bu durumun varlık fiyatlarında dalgalanmaları beraberinde getirdiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların üzerinde kalınması halinde 1.920 doların direnç, altına inilmesi durumunda ise 100 günlük hareketli ortalamasının da geçtiği 1.870 dolar seviyesinin destek olarak izleneceğini bildirdi.

Etiketler