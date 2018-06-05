Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 5 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altın fiyatları Fed'in faiz artırımı yapma ihtimallerinin güçlendiği bir ortamda art arda üç gün geriledikten sonra yatırımcıların riskli varlıklar tercih etmeleriyle yatay seyrediyor.

Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 191,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 191,1 lira seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 190,7 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı yatay seyrederken; gram altın 191,1 liradan, çeyrek altın ise 314 liradan işlem görüyor.

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