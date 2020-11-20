1 Gram altın ne kadar? Gram altın fiyatları? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 20 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 455 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1864 dolardan işlem görüyor. Faiz kararıyla birlikte gram altının 450 TL üzerinde kaldığının görüldüğünü belirten Özel Fon Yöneticisi Baştürk, "Burada 473 TL ve 490 TL seviyelerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu seviyelere doğru olabilecek yükselişlerde kademeli satış stratejisi izlenebilir" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 450 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 454 lira seviyesinden başladı. Dün Merkez Bankasının faiz artırımı sonrası değer kaybeden dolar kuruna paralel olarak gerileyen gram altın fiyatı yeni güne yükselişle başlarken; gün içerisinde en düşük 450.19 lira seviyesini, en yüksek ise 457.25 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.09 itibarıyla yüzde 0.47 oranında yükselişle 455.23 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 746 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 71 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı altının ons fiyatını baskılarken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1869 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında düşüşle 1864 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATI VEREBİLİR

Rıdvan Baştürk – Özel Fon Yöneticisi

Atılan normalleşme adımları ve yapılan sözlü yönlendirmelerin ardından TL tarafında önemli bir kuvvetlenme gördük. Dün ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentileri karşılayarak politika faizini yüzde 15’e yükseltti. Aslında faiz anlamında önemli bir artış yok. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin (AOFM) yüzde 14.80’lere ulaştığını biliyoruz. Reel olarak 0.20 puan artış yapılmış oldu. Burada önemli olan, TCMB’nin piyasaya ayak uydurması ve sadeleşmeye gitmesiydi. Bundan sonraki süreçte dolar kurunun belirli bir bant arasında sakin bir seyir izlemesi yüksek ihtimal. Burada 7.80 TL’nin kritik eşik olarak izliyorum. Bu seviye geçilmediği sürece TL için bir risk görmüyorum. Aşağıda ise 7.50 TL destek olarak ön planda gözüküyor. TL’de iyimserliğin artması için bu seviyenin kırılması gerekiyor. Böyle bir durumda 7.20 TL seviyeleri izlenebilir.

Ons altın tarafında ise sakin bir seyir var. Orada da 1900 dolar altında kalındığı sürece baskı ön planda olacaktır. 1850 dolar ise önemli destek olarak izlenebilir.

Bir önceki yazımda gram altın için 450 TL seviyesinin nefeslenme yeri olacağını ifade etmiştim. Faiz kararıyla birlikte gram altının 450 TL üzerinde kaldığını görmekteyiz. Burada 473 TL ve 490 TL seviyelerini ön plana çıkarmak gerekiyor. Bu seviyelere doğru olabilecek yükselişlerde kademeli satış stratejisi izlenebilir. Aşağıda 450 TL önemli bir seviyedir. Bu seviye altında kalınırsa 420 TL’ye doğru baskı görebiliriz.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler