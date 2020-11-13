Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 13 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatında; altının ons fiyatı ve dolar kurundaki gerilemeye paralel olarak düşüş eğilimi sürerken; gün içerisinde en düşük 460 TL seviyesini gördü. Altının ons fiyatı ise, şu dakikalarda 1878 dolar seviyesinde bulunuyor. Ekonomistler altın fiyatları üzerindeki beklentilerini Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemelerin etkisiyle 1 haftada yaklaşık olarak yüzde 14 değer kaybederken; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış altının ons fiyatını destekliyor.

Gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 463 liradan başladı. Yeni güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 460.03 lira seviyesini, en yüksek ise 468.51 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 12.00 itibarıyla yüzde 0.34 oranında düşüşle 462.24 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 758 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 114 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1882 dolar, en düşük ise 1874 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.14 oranında yükselişle 1878 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTINDA 430 TL’YE DOĞRU EĞİLİM OLUŞABİLİR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Ons altın dar bantta sıkıştı. Her ne kadar aşıya yönelik olumlu haberler gelsede piyasa şu an Avrupa ve ABD’de artan vaka sayılarına kayıtsız kalamıyor. Dolayısıyla ons altın aşı haberi ile 1951 dolar seviyesinden sert bir şekilde geri çekilse de salgının yarattığı hasar belirsizlik ve risk unsurlarını tetikliyor. Bu da ons altını 1845 dolar üzerinde tutuyor.

Ons altın yatırımcıları 1845 dolar desteği aşağı yönde kırılırsa stop loss çalıştırmak kaydıyla kısa pozisyonlar denenebilir. 1900 dolar üzerindeki seyirlerin güçlenmesi hainde ise kısa pozisyonlar sonlandırılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Gram altın için ise aşağı yönlü eğilimin ilk etapta 453 TL seviyesine doğru sürmesini bekliyorum. Dolar/TL’de yaşanan sert değer kaybı gram altını aşağı itiyor. 19 Kasım Merkez Bankası para politikası toplantısında faizlerin piyasa beklentisine uyumlu bir şekilde artırılması halinde dolar/TL’deki düşüşler hızlanabilir. Bu noktada önümüzdeki günlerde gram altında 440 – 430 TL bandına doğru aşağı yönlü eğilim oluşabilir. Alım için kararsız kalan yatırımcıların 19 Kasım faiz kararını beklemeleri iyi olabilir.

GRAM ALTINDA 450 TL SEVİYESİ İLK NEFES YERİ

​Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk

Baştürk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gram altın için "Düşüşler biraz zayıfladı ki normaldir. 450 TL civarı ilk nefes yeri olarak izlenebilir." şeklinde değerlendirirken; ons altın için ise "Bu hafta yatay kaldı... Kritik eşikler yukarıda 1890, aşağıda 1861'dir... İki yönlü de kısa vadede güzel fırsatlar veriyor..." dedi.

Gram altın güncel...



Düşüşler biraz zayıfladı ki normaldir...



450 TL civarı ilk nefes yeri olarak izlenebilir... pic.twitter.com/usXADagOIt — Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) November 13, 2020

KISA VADELİ KAYIPLARA TAKILMADAN UZUN VADELİ KAZANÇLAR HEDEFLENMELİ

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Kovid-19 aşı denemelerinin yüzde 90 oranında sonuç verdiğine dair gelen haberler doğrultusunda ons altın fiyatı sert bir düşüşle 1.860 dolar seviyelerine kadar gerildikten sonra şu anda 1.874-1.882 dolar bant aralığında bir hareket sergilemeye başladı. Dolar endeksinin de son birkaç gündür yüksek oynaklığı nedeniyle ons altın fiyatları şu anda yön bulmakta zorlanıyor.

Geri çekilmelerde önemli destek seviyesi 1.850 dolar. Eğer bunun altına inerse, fiyat gerilemesi 1.750 dolarlara kadar gerileyebilir. Diğer yandan özellikle yerli yatırımcıların şu anda en çok merak ettiği soru gram altında yaşanan bu düşüşün sürüp sürmeyeceği yönünde.

Ons altın fiyatlarının 1.850 dolar üzerinde kaldığı müddetçe gram altın fiyatının 455TL altına inmesini pek öngörmüyoruz çünkü dolar/TL kuru da şu anda belirli bir seviyede oturmuş vaziyette görülüyor.

Merkez Bankası’ndan 19 Kasım tarihinde bir faiz artışı gelmesi durumunda dahi dolar/TL kurunda yaşanabilecek geri çekilmeler belirli bir dönem sonra muhtemelen yeniden bugünkü seviyelerde stabil bir kur hareketi görmeye devam edebiliriz.

Yatırımcılar bugünkü seviyelerden yapacakları gram altın alımları ile önümüzdeki dönemde yeniden riskli varlıklardan kaçış olabilme ihtimaline dair kendilerini güvenceye almış olacaklardır diye düşünüyoruz. Kısa vadeli kayıplara takılmadan uzun vadeli kazançları hedeflemek bu doğrultuda sağlam adımlar olacaktır.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Onurcan Bal – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Pazartesi günü geniş örneklem grubunda yapılan çalışmalarda Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının hastalığı yüzde 90 oranında engellediğinin tespit edildiğine ilişkin haber akışı küresel risk iştahının güç kazanmasına katkı sağlarken, bu haber akışı sonrasında ons altında sert satışlar etkili oldu. Kasım ayı içerisinde toparlanmanın etkili olduğu ve hafta başında 1965 dolar seviyelerinden işlem gören ons altının aşı haberi sonrasında 1860 dolar seviyesine kadar gerileme kaydettiği görüldü.

Aşı kaynaklı ilk fiyatlamaların ardından ons altındaki satışların durulduğu ve hafta içerisinde daha yatay bir seyrin etkili olduğu görülüyor. Aşı kaynaklı haber akışları önemini korumaya devam ederken, aşı onayının alınması risk iştahını destekleyebilir. Ancak onay alınmasının ardından aşının seri üretime geçmesi ve dünya nüfusunda anlamlı aşılanma oranlarının yakalanması uzun bir zaman alacaktır. O nedenle içinde bulunduğumuz dönemi ve özellikle kış aylarını pandemi koşulları altında geçirmeye devam edeceğimizi göz önünde bulundurmak gerekmektedir.

Aşı kaynaklı haber akışlarının yanında salgın kaynaklı gelişmeler gündemdeki yerini koruyor. Tüm dünyada vaka sayılarında ciddi artış devam ederken, salgın kaynaklı endişelerin artış kaydetmesi ve tedbirlerin sıkılaşması ekonomik toparlanma üzerinde baskı oluşturabilecektir. Vaka sayılarındaki artışın sürmesi, karantinaların genele yayılması ve ekonomik toparlanmanın hız kesmesi durumunda risk iştahının zayıflama kaydettiği ve bu durumun ons altını desteklediği de görülebilir. Ayrıca ABD’deki seçimi Biden’ın kazandığı açıklanırken, bu tarafta itiraz süreçleri izlenmeye devam ediliyor.

Son olarak ise mevcut durumda teşvik görüşmelerini sonlandığı haber akışı bu sabah takip edilirken, ABD cephesinde teşvik paketine ilişkin süreç de yakından takip edilecektir. Kısa vadede aşı kaynaklı gelişmeler ile salgın kaynaklı endişeler ve bu endişelerin ekonomilere yansımaları ons altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır.

Bununla birlikte içerisinde bulunduğumuz düşük faiz – bol likidite ortamı uzun vadede ons altın fiyatlarını destekleyici tarafta kalmaya devam edecektir. Ons altında 1875 dolar üzerinde kalıcılığın sağlanması durumunda 50 günlük üssel ortalama (1900 dolar) ilk önemli direnç seviyesi olacaktır. Kısa vadede tekrar alımların güç kazanabilmesi için teknik olarak 1900 dolar üzerinde kapanışlara ihtiyaç olduğunu değerlendiriyoruz. Bu durumda 1933 - 1950 – 1965 dolar ve 2006 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise aşı haberi sonrasında test edilen 1860 dolar seviyesi ilk güçlü destek noktasıdır. 1860 dolar altında teknik satışların hız kazandığı görülebilir. Bu durumda 1840 – 1795 dolar ve 1780 dolar seviyeleri gündeme gelebilir.

Kasım ayı içerisinde Dolar/TL kurunda yaşanan güçlü yükselişlerin etkisiyle tarihi zirvelerin yenilendiği ve güçlü yükselişlerin yaşandığı gram altında 9 Kasım haftasında sert düşüşler görüldü. Pazartesi günü aşı haberinin ons altında sert bir düzeltmeye neden olması gram altın fiyatlarını da baskılayan bir durum oldu. Ancak asıl neden bu hafta içerisinde Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşler olarak karşımıza çıkıyor.

Hafta başında TCMB’nin yeni başkanı Naci Ağbal’ın fiyat istikrarı için tüm araçların kullanılacağı ve iletişimin güçlendirileceği mesajı ile hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısında ekonomide yeni dönem vurguları ve TCMB Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanının her adımda yanında olacağına yönelik söylemi Türk Lirasında güçlü değer kazanımlarını beraberinde getirdi. 19 Kasım’daki PPK toplantısında TCMB’den güçlü bir faiz artırımı geleceğine dair güç kazanan beklentiler TL’yi desteklemeye devam ediyor. Dolar/TL kurunda yaşanan sert düşüşe bağlı olarak gram altının 540 TL’li seviyelerden 460 TL seviyelerine kadar geri çekildiği görülüyor.

Ons altın ve kur cephesindeki fiyatlamalar gram altının seyri üzerinde belirleyici olacaktır. TCMB’nin faiz kararı TL varlıkların seyri üzerinde önem taşımaktadır. Kur cephesindeki düşüşlerin devam etmesi durumunda gram altında 451 – 441 TL ve 433 TL seviyeleri kısa vadeli destek noktalarıdır. 433 TL altında 400 TL sınırına doğru geri çekilmeler gündeme gelebilir. Tepki alımlarının görülmesi durumunda ise 469 – 480 – 496 TL ve 510 TL seviyeleri direnç konumundadır. Kur veya gram altında kaldıraçlı işlem yapan yatırımcıların son günlerde artan volatilite ve sert fiyat hareketlerine karşı temkinli olması faydalı olacaktır.

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