Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 2 Temmuz altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 390 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1774 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1773 dolardan işlem görüyor. A1 Capital Araştırma Uzmanı Cevizci, "kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek" dedi.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 389 lira seviyesinde hareket ederken; yeni işlem gününe yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 388.37 lira seviyesini, en yüksek ise 391.18 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 13.25 itibarıyla yüzde 0.24 oranında yükselişle 390.74 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 639 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 543 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1774 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.17 oranında yükselişle 1773 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin çalışmalardan gelen olumlu sonuçların ve dünya genelinde beklentilerden hızlı toparlayan makroekonomik verilerin risk algısını görece azalttığını söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların önemli destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 385-395 lira bandının izleneceğini kaydetti.

AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ GELİŞMELER ALTINI BASKILIYOR

Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı

Temmuz ayına başlarken, ülkelerin ekonomilerini açması sonrasında gelen vaka artışları, ABD’de protestolar ile tetiklenen salgın süreci ikinci dalga ihtimalini de kuvvetlendirdi. Dünya henüz birinci dalgayı bitirememişken, yeniden ikinci dalga ile gündemin oluşması riskli varlıklardan kaçışlara ve güvenli limanlara sığınmalara neden oldu.

Bu gelişmeler ile ons altın 1789 dolar seviyesini test ederken, vadeli ons altın kontratı 1805 dolar seviyesini test etti. Bu ise en azından spot altında yaklaşık olarak 16 dolar daha gidilebilecek alanın olabileceğine işaret ediyor. Fakat bu konu şu anda coronavirüsle ilgili gelişmelerin detaylarına ve dünden bu yana takip ettiğimiz aşı haberleriyle şekillenecek.

Özellikle dün iki ayrı basın kaynağından gelen aşı çalışmalarındaki pozitif haber, ons altında bir miktar kar satışını da tetikledi ve kıymetli metal 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak baktığımızda ise 1770 dolar seviyesini görüyoruz.

Ons altındaki en ufak bir hareket gram altını tetiklerken, yatırımcıların odağına yeniden gram altının yerleşmesini sağlıyor. Gram altın hafta içerisinde, onsta yaşanan bu hareketin etkisi ile 394,3 TL seviyesini gördü. Bugün ise 390 TL seviyesi çevresinde şekilleniyor. Kur tarafında stabil hareket korunurken, yani hareket ons kaynaklı yaşanıyor. Şayet kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek.

Gram altın artık fiziki ortamda alınmayacak ise banka maliyetleri ile bunun alım miktarına bağlı olarak fiyatının 2-3 TL daha artabileceğini öncelikle belirtelim. Bu doğrultuda altında görülen en yüksek seviye 396,5 TL iken bu seviyeden yapılacak yeni alımların daha sınırlı ve kademeli olması gerektiği görüşündeyim. Düşüşlerin orta ve uzun vadede yatırımcısına getiri imkânı sunabileceğini söylemek gerek. Satım içinse daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 390 – 395 TL aralığı makul olabilir. Altın için beklentim kısa vadede 395 – 398 TL aralığında şekilleniyor. Bu nedenle yüksekten almak değil, düşüşlerde maliyetleri düşürerek almanın daha uygun olabileceği kanaatindeyim. Nedeni ise, fiyatlamaların haber akışlarına bu kadar bağımlı olmasıdır.

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