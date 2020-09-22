1 Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? altın yorum, 22 Eylül güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1907 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, “Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Şenay Zeren

Altının ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 465 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 469 lira seviyesinden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 466.31 lira, en yüksek ise 471.26 lira seviyesini görürken; saat 13.57 itibarıyla yüzde 0.12 oranında düşüşle 468.72 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 164 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yaşanan yaklaşık yüzde 2'lik düşüşünden sonra yeni günde de zayıf seyrini sürdürürken; gün içerisinde en yüksek 1920 dolar seviyesini, en düşük ise 1894 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.23 oranında düşüşle 1907 dolardan işlem görüyor.

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Dolar endeksindeki yükseliş eğilimi altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışları, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edilecek.

468 TL ORTA VADELİ KAZANÇLAR İÇİN ALIM FIRSATI

Murat Özsoy - Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

ABD Mali Suçları Araştırma Ağı (FINCEN) belgelerinin kamuoyuna sızması sonucunda, dünyanın en büyük finansal kuruluşlarının kara para aklama operasyonlarına aracılık ettiklerine dair haberin duyulması üzerine dün Avrupa borsalarında yüzde 4’e varan düşüşler yaşandı. Hatta Alman borsası DAX endeksi yüzde 4.37 oranında geriledi.

Bu gelişmeler paralelinde dolar endeksinin sert bir şekilde 93,7 üzerine kadar çıkması üzerine ons altın 1.882 dolar seviyesine kadar geriledi. Bugün ise güne 1.903-1.912 dolar bant aralığında bir seyirde başlayan ons altının gidişatı büyük ölçüde dolar endeksindeki hareketlere bağlı olacak.

Ons altının yeniden toparlanmaya başladığına kanaat getirebilmemiz için öncelikle 1.918 dolar ardından da 1.930 dolar fiyat eşiklerini aşmasını bekleyeceğiz. Bugün özelinde 1.918 dolar direncinin test edilme olasılığı gündeme gelse bile üzerine yerleşme ihtimalini kuvvetli görmüyoruz.

Diğer yandan küresel olarak düşük faiz ortamının devam ettiğini göz önünde bulunduracak olursak ve hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası (ECB) öncülüğünde merkez bankalarının halen gevşek para politikalarına devam ettiklerini ve enflasyon yaratma çabalarını da düşündüğümüzde ons altın fiyatlarının bu seviyelerdeki hareketlerinin geçici olduğunu düşünüyoruz.

Gram altın tarafına baktığımızda dolar/TL kurunun yukarı 7.64 TL seviyelerine doğru baskılı hareketinin gram altın fiyatlarının 468 TL’den daha aşağıya düşmesi için bir fren görevi gördüğünü söyleyebiliriz. Ons altının yeniden toparlanarak yükselişe geçmesi halinde dolar/TL kurunun da yukarı yöndeki potansiyel hareketini hesaba katarsak 468 TL’nin orta vadeli kazançlar için bir alım fırsat seviyesi olduğunu söyleyebiliriz.

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