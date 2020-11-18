1 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatları? altın yorum, 18 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 462 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1870 dolardan işlem görüyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Özsoy, "Gram altın yatırımcılarının TCMB faiz kararına göre pozisyonlarını almalarını belirtiyor ve takip etmeleri gereken kırılma seviyeleri olarak aşağıda 460 TL, yukarı yönde de 473 TL olarak öneriyorum" şeklinde değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 470 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 467 lira seviyesinden başladı. Dolar kuru ve ons altında yaşanan yükselişe paralel olarak yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 462.61 lira seviyesini, en yüksek ise 468.95 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.47 itibarıyla yüzde 0.71 oranında düşüşle 462.44 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759.01 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 129 liradan satılıyor.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatındaki yön arayışı sürerken, ons altın gün içerisinde en yüksek 1884 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.54 oranında yükselişle 1870 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN YATIRIMCILARI BU SEVİYELERİ TAKİP ETSİN

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Hafta başından bu yana ons altın cephesinde 1900 dolar psikolojik direncini takip ediyoruz. Dolar endeksinin düşüş trendi devam ediyor ve hafta kapanışını büyük olasılıkla mevcut seviyelerinden yukarı yönlü bir tırmanma ile yapmayacağı için hafta kapanışına kadar 1900 dolar direncinin çalışmasını bekliyoruz.

Euro/dolar paritesini de bir gösterge olarak alacak olursak 1.18 seviyelerinin altına inmediği müddetçe ons altın tarafında orta vadede 1900 dolar üzerini muhtemelen göremeyeceğiz.

Gram altın cephesinde ise ons altına ilaveten perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararı sonrasında dolar/TL kurunun izleyeceği yön belirleyici olacak. Piyasanın beklenti içerisinde olduğu 400-450 baz puan (bps) artırım gelirse dolar/TL kuru 7.70 TL’nin altına inecektir ve bu da gram altını 460 TL’nin altına çekebilir. Piyasanın beklentisinin karşılanmadığı durumda ki bu ya faizi aynı seviyede tutmak ya da 100-250 bps artırım yapmak olur; bu durumda da dolar/TL kuru 7.85 TL seviyelerine hareketlenir ve gram altın da bu doğrultuda 473 TL üzerini test eder. Neticede gram altın yatırımcılarının TCMB faiz kararına göre pozisyonlarını almalarını belirtiyor ve takip etmeleri gereken kırılma seviyeleri olarak aşağıda 460 TL, yukarı yönde de 473 TL olarak öneriyorum.

Etiketler