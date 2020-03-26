Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 26 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 332 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1617 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1602 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 334 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 332 liradan başladı. Gram altın fiyatları, saat 10.04 itibarıyla dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.14 oranında düşüşle 332.82 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.92 oranında düşüşle 1602 dolardan işlem gördü.

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