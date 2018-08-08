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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 8 Ağustos 2018 Çeyrek altın fiyatları )

08.08.2018 - 10:08
Gram altın ne kadar? İşte son durum

Altının ons fiyatı 1213 dolar seyrederken, gram altın 205 liradan, çeyrek altın ise 337 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 205 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 202-209 lira bandında hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 azalışla 203,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 1 değer kazancıyla 205 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 337 lira, Cumhuriyet altını da 1.376 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın, doların yuan ve euro karşısında değer kaybetmesinden destek bularak art arda ikinci seansta da değer kazandı. Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün yüzde 0.4 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.2 artıda 1,213.56 dolarda bulunuyor.

 


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