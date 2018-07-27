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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 27 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

27.07.2018 - 10:01
Gram altın ne kadar?

Altının ons fiyatı yükselirken, altının gramı güne düşüşle başladı. Gram altın 190,8 liradan, çeyrek altın ise 314 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 190,8 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,24 değer kazancıyla 191,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalarak 190,8 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 314 lira, Cumhuriyet altını da 1.279 liradan satılıyor.

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ALTININ ONS FİYATI YÜKSELDİ

Altın fiyatları doların günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak ABD GSYH verisi öncesinde başlıca para birimleri karşısında hafif gerilemesiyle yükseldi. Bu veri ABD faiz artışı hızını açıklığa kavuşturabilir.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artışla 1.224.40 dolara yükseldi.

 


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