Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 8 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )
Altının ons fiyatı yatay seyrederken; gram altın 187,2 liradan, çeyrek altın ise 308 liradan alıcı buluyor.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yatay seyirle başlamasının ardından 187,2 seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,35 azalışla 187,3 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 187,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.255 liradan satılıyor.
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ALTININ ONS FİYATI YATAY
Altın fiyatları, günün ilerleyen saatlerinde başlayacak G7 zirvesinin yanı sıra gelecek hafta yapılacak Fed toplantısı ve ABD-Kuzey Kore zirvesi gibi gelişmeler öncesinde yatırımcıların temkinli kalmasıyla yatay seyrediyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,296.36 dolar ile yatay seyrediyor.
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