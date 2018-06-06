Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 6 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )
Altının ons fiyatında yükseliş sınırlı kalırken; gram altın 192,1 liradan, çeyrek altın ise 316 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192,1 lira seviyelerinde dengeledi. Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişlerin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 191,8 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, bugüne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,16 artışla 192,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 316 lira, Cumhuriyet altını da 1.288 liradan satılıyor.
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ONS ALTIN SINIRLI YÜKSELDİ
Altın fiyatları doların gücünü bir miktar azaltan ABD Hazine tahvil getirilerindeki geri çekilmenin etkisiyle yukarı yönlü hareket etti, ancak Fed'in gelecek haftaki toplantıda faiz artıracağı beklentisi kazanımları sınırladı.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 artıda 1,297.47 dolarda bulunuyor.
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