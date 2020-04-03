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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Nisan altın fiyatları

03.04.2020 - 09:59 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 3 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları tüm zamanların rekorunu kırarken; şu dakikalarda 347 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1618 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1612 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 342 lira seviyesinde bulunurken; yeni günde tarihi rekor seviyesini yeniledi. Gram altın rekor seviyesini 349,08 lira seviyesine taşırken; saat 12.57 itibarıyla yüzde 1.12 oranında yükselişle 347.17 lira seviyesinde işlem gördü.

Altının ons fiyatı ise 1618 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 1.34 oranında düşüşle 1612 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 573 lira, Cumhuriyet altını da 2.332 liradan satılıyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlara karşın vaka ve ölüm sayılarındaki artışın hızla devam ettiğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.590 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi. Gram altında ise 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğu belirtildi.

ONS ALTINI GÜVENLİ LİMAN FAKTÖRÜ ÇOK DESTEKLEMİYOR MU?
Aylin Cevizci - A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı

Küresel piyasaları bir süredir belirsizliğe iten ve ne kadar süre geçeceği belli olmayan virüs salgını devam ediyor. Bu durum ilk çıktığında ons altın güvenli liman talebi ile değerlenmiş, 1703 dolar seviyesini görmüş ve sonrası için daha yüksek seviyeleri tahmin eder olmuştuk. 

Çin’de başlayıp tüm Dünyaya yayılan Corona virüsü, Merkez Bankalarını ve Hükümetleri nakit ihtiyacı ve likidite anlamında sıkışıklığın yaşanmaması adına bol para dönemine geçirdi. Fakat ons altın tüm bu ortamda 1700 doları aşamadı.

Güvenli liman faktörünün altından ziyade tahvil ve dolara kaydığını görüyoruz. Bankaların, nakit ihtiyacı ons altın satışlarını beraberinde getirdi. Hem derin bir resesyon ihtimali, petrol savaşları, virüsün yaratacağı tahribat ya da virüsün bitiş sürecinin belirsizliği nakitte kalma ihtiyacını hala canlı tutuyor. Dün özellikle petrol fiyatlarının geldiği nokta itibariyle, Suudi Arabistan ve Rusya ile ABD Başkanın kurduğu temasların ardından gelen açıklama bir anlaşmanın çıkabileceğine işaret etti.

Bu durum ons altında kısa vadeli alım getirerek, 1610 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını destekledi. Fakat tüm bu gelişmelere karşın spot altın ve vadeli altın kontratı arasında yaklaşık 20-25 dolar fark var. Bu durum bir fiyat anomalisinin olduğunu gösteriyor ki normal koşullarda fark bu denli yüksek olmaz. Bu nedenle gelişmelere dair haber akışları hızla devam ederken ons altında pozitif bir trendden ziyade kısa vade için teknik seviyeleri izlemek daha uygun olacaktır. Yukarıda 1636 dolar seviyesi, aşağıda 1595 dolar - 1574 dolar destek seviyeleri önemli bir alana işaret ediyor.

Bunun yanı sıra gram altını da ele almak gerekirse, bu fiyatlar getiri bazında iyi bir imkan sunsa da realizasyon makul görülebilir. Fakat Dolar kurunun 6.70 TL seviyesindeki seyri ons altındaki zayıf görünüm en azından zıt hareket eden çarpanların neticesinde 340 TL üzerindeki seyrin korunmasını hatta 350 TL üzerine doğru tepki alımlarının gelmesi beklenebilir. Yeni bir pozisyonlanma adına düşüşlerin en azından 5-6 TL fark ile değerlendirilmesi uygun olabilir. 

 


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