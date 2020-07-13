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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 13 Temmuz altın yorum, güncel gram altın fiyatları

13.07.2020 - 11:08 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? 13 Temmuz altın yorum, güncel gram altın fiyatları

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 399 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını 2.674 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 397,1 liradan tamamladı.

Yeni haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 399 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 655 lira, Cumhuriyet altını da 2.674 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.806 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel merkez bankalarının genişleyici tutumlarının ve devletlerin teşvik paketlerine devam edeceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı enflasyon beklenti anketinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.820 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 395-405 lira bandının izleneceğini kaydetti.


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