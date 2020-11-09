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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Kasım dolar fiyatları

09.11.2020 - 09:52
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 9 Kasım dolar fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 527 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1958 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 534 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 530 TL seviyesinden başladı. Altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 524.71 lira seviyesini, en yüksek ise 535.32 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.49 itibarıyla yüzde 1.25 oranında düşüşle 527.98 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 878 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 612 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1965 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.34 oranında yükselişle 1958 dolardan işlem gördü.


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