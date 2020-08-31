Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 31 Ağustos altın yorum, güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1976 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1966 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 463 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay bir seviyeden başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 460.94 lira, en yüksek ise 466.08 lira seviyesini görürken; saat 09.11 itibarıyla yüzde 0.15 oranında yükselişle 463.97 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 120 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1976 dolar seviyesini görürken; ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.11 oranında yükselişle 1966 dolardan işlem gördü.

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