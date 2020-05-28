Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 28 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 375 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1721 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1720 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 373 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 371.86 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 375.86 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 10.37 itibarıyla yüzde 0.83 oranında yükselişle 375.46 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 620 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 470 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1721 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.65 oranında yükselişle 1720 dolardan işlem gördü.

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