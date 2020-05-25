Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 25 Mayıs güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 378 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1735 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1726 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 380 lira seviyesinden tamamlarken; Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu yeni günde en düşük 377.15 lira seviyesini; en yüksek ise 380.24 lira seviyesini gördü.

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Gram altın saat 16.06 itibarıyla yüzde 0.44 oranında düşüşle 378.29 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1735 dolar seviyesine kadar yükselerek şu sıralarda yüzde 0.45 oranında düşüşle 1726 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 623 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 485 liradan alıcı buldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.

Bugün, yurt içinde ve ABD'de piyasaların tatil olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

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