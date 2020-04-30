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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Nisan altın fiyatları

30.04.2020 - 13:12 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 30 Nisan altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 386 liradan işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 382,9 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 12.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 386 lira seviyesinde seyrediyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2.590 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 1.717 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen genişlemeci duruşun korunacağına ilişkin açıklamaların ve bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alım limitlerini artıracağına yönelik beklentilerin altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini kaydetti.

Bugün, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların önemli direnç olduğunu, gram altında ise 370-390 lira bandının izleneceğini bildirdi.

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