‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › "Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip" "Türkiye’nin içinde olduğu gelişen piyasalar yatırım için cazip"

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Nisan altın fiyatları

10.04.2020 - 11:14 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 359 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1686 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1677 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 359 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 360 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 359.59 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 364.74 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 16.56 itibarıyla yüzde 0.74 oranında yükselişle 359.59 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.18 oranında düşüşle 1677 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Aynı dakikalarda çeyrek altın 594 lira, Cumhuriyet altını da 2.371 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.471 Değişim: 0,66% Hacim : 11.398 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 95.352 10.04.2020 Yüksek 97.483
Açılış: 96.201
6,6925 Değişim: 0,36%
Düşük 6,6547 10.04.2020 Yüksek 6,7257
Açılış: 6,6685
7,3224 Değişim: 0,42%
Düşük 7,2735 10.04.2020 Yüksek 7,3632
Açılış: 7,2917
363,31 Değişim: 0,66%
Düşük 359,59 10.04.2020 Yüksek 364,75
Açılış: 360,91
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.