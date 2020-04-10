Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Nisan altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 359 lira seviyesinde hareket ederken; altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1686 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1677 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 359 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 360 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatları, gün içerisinde en düşük 359.59 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 364.74 lira seviyesini gördü.

Gram altın saat 16.56 itibarıyla yüzde 0.74 oranında yükselişle 359.59 lira seviyesinde işlem görürken; altının ons fiyatı ise yüzde 0.18 oranında düşüşle 1677 dolardan işlem gördü.

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Aynı dakikalarda çeyrek altın 594 lira, Cumhuriyet altını da 2.371 liradan satılıyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

Bugün, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.650 dolar, gram altında ise 350 liranın destek olarak öne çıktığını söyledi.

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