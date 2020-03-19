Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Mart altın fiyatları

Gram altın fiyatları 309 lira seviyesinde hareket ederken; Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510.48 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 102 liradan alıcı buldu. Altının ons fiyatı ise yüzde 0.95 düşüşle 1472 dolardan işlem gördü.

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 312 lira seviyesinde bulunurken; yeni güne 307 seviyeden başladı. Gün içerisinde en yüksek 313.11 lira, en düşük ise 305.92 lira seviyesini gören gram altın fiyatları, saat 15.34 itibarıyla 309.39 lira seviyesinde işlem gördü. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 510.48 liradan, cumhuriyet altını ise 2 bin 102 liradan alıcı buldu.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0.95 düşüşle 1472 dolardan işlem gördü.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

ECB'nin dün gece sürpriz bir kararla 750 milyar avroluk ek varlık alım programı başlattığını kaydeden analistler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) da politika faizini düşürdüğünü, işletmelerin likidite problemi yaşamaması için özel bir program başlattığını duyurduğunu vurguladı.

Analistler, merkez bankalarının ve hükümetlerin genişlemeci para ve maliye politikaları ile piyasalarda yaşanan panik havasını azaltmaya çalışmasına karşın, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.

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