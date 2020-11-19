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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Kasım altın fiyatları

19.11.2020 - 11:11 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları, Merkez'in faiz kararı sonrası dolar kurunda yaşanan düşüsün etkisiyle yüzde 2'nin üzerinde gerilerken şu dakikalarda 453 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1858 dolar seviyesinde bulunuyor.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, Merkez Bankasının politika faizinde gittiği 475 baz puanlık faiz artışı kararı sonrası, gerileyen dolar kurunun etkisiyle 461 lira seviyesinden 448 lira seviyesine kadar geriledi. Altının gram fiyatı saat 17.29 itibarıyla yüzde 2.30 oranında düşüşle 453.24 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 62 liradan satılıyor.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 464 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başlamıştı.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1874 dolar seviyesini görürken, şu dakikalarda ise yüzde 0.65 oranında düşüşle 1858 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söylerken; teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların direnç, 1.850 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

BU SEVİYELERİN ALTINDA SATIŞLAR DERİNLEŞEBİLİR
Eda Karadağ - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Beklenen TCMB faiz kararı açıklandı. Merkez beklentiler doğrultusunda 475 baz puan faiz artırdı. Piyasaları tatmin eden bir kararın gelmesi iç piyasadaki iyimser fiyatlamanın daha da güçlenmesini desteklemiş durumda. Dolar/TL kuru 7,51-7,73 TL aralığında ve spot piyasada gram altınyüzde %2 ‘ye yakın kayıpla işlem görüyor.

Ons altında da teknik görünüm şimdilik zayıf. Gün içerisinde 1855 dolar desteğine doğru uzama yapmaya çalıştı ancak çok başarılı olamadı. Dolayısıyla bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmesine karşın yine de yön arayışında olduğunu söyleyebilirim.

Günün kalanında da, yurtiçi piyasalar TCMB’nin faiz kararını fiyatlamaya devam edebilir. Ons altın içinde olası haber akışlarına karşı dikkatli olunmasında yarar var. Gram altın için 453,70 TL ve 451,20 TL destek seviyeleri olarak izlenebilir. Bu desteklerin altına doğru ısrarcı seyir görülmesi durumunda satışlar daha da derinleşebilir. Buna karşın, olası yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda ise 456 TL ve 457,85 TL direnç noktaları olarak takip edilebilir. 


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