‹ Önceki Haber Borsa İstanbul eksiye döndü Borsa İstanbul eksiye döndü Sonraki Haber › Moody's'ten 'Türkiye' değerlendirmesi Moody's'ten 'Türkiye' değerlendirmesi

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 12 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

12.07.2018 - 10:23
Gram altın fiyatı bir ayın zirvesinde

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 193,4 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 316 liradan ve Cumhuriyet altını ise 1.289 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.

Bugün ise dünkü yükselişini sürdürerek 198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin tarihi zirvesinden düşüşe geçmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN 1 AYIN DİP SEVİYESİNDE

Altın fiyatları doların yen karşısında güçlenmesiyle dün gördüğü bir haftanın dip seviyesine yakın konumda yatay seyir izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,241.20 dolar ile yatay seyrediyor.

 


Etiketler

‹ Önceki Haber Borsa İstanbul eksiye döndü Borsa İstanbul eksiye döndü Sonraki Haber › Moody's'ten 'Türkiye' değerlendirmesi Moody's'ten 'Türkiye' değerlendirmesi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
89.337 Değişim: -2,14% Hacim : 11.690 Mio.TL Son veri saati : 17:43
Düşük 88.169 12.07.2018 Yüksek 92.466
Açılış: 91.729
4,8495 Değişim: -0,56%
Düşük 4,7841 12.07.2018 Yüksek 4,9777
Açılış: 4,8767
5,6686 Değişim: -0,49%
Düşük 5,5957 12.07.2018 Yüksek 5,8200
Açılış: 5,69665
194,52 Değişim: -0,07%
Düşük 191,50 12.07.2018 Yüksek 198,83
Açılış: 194,66
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.