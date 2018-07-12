Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 12 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının gram fiyatı, 198,8 lira ile son bir ayın en yüksek seviyesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 193,4 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 316 liradan ve Cumhuriyet altını ise 1.289 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, dün ons fiyatındaki yüzde 1,1'lik düşüşe karşın dolar/TL'deki yükselişten bulduğu destekle yüzde 2,4 değer kazanarak günü 194,6 liradan tamamladı.

Bugün ise dünkü yükselişini sürdürerek 198,8 lira ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gören altının gram fiyatı, dolar/TL'nin tarihi zirvesinden düşüşe geçmesinin etkisiyle yönünü aşağı çevirdi.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

ONS ALTIN 1 AYIN DİP SEVİYESİNDE

Altın fiyatları doların yen karşısında güçlenmesiyle dün gördüğü bir haftanın dip seviyesine yakın konumda yatay seyir izliyor. Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,241.20 dolar ile yatay seyrediyor.

Etiketler