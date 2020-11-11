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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Kasım altın fiyatları

11.11.2020 - 12:04 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 11 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları dolar kurunda yaşanan sert düşüşün etkisiyle 475 liranın altına geriledi. Gram altın gün içerisinde en düşük 474 lirayı görürken, şu dakikalarda 475 lira seviyesindeki hareketini sürdürüyor. Altının ons fiyatı ise 873 dolardan işlem görüyor.

Yeni güne dolar kurundaki düşüşe paralel olarak değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını takiben sert gerileyen dolar kurunun etkisiyle en düşük 474.87 lira seviyesini gördü. Gün içerisinde en yüksek 496.46 lira seviyesini gören, altının gram fiyatı saat 15.37 itibarıyla yüzde 3.09 oranında düşüşle 475.82 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 232 liradan satılıyor.

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Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 493 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 496 liradan başlamıştı.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1884 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.01 oranında düşüşle 1873 dolardan işlem gördü.

Analistler, dün Avrupa Birliği (AB) kurumlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar Euro'luk kurtarma programı ve 1 trilyon Euronun üzerindeki bütçe konusunda uzlaştığını belirterek, söz konusu teşvik adımlarının ve gerileyen dolar endeksinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Bununla birlikte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede Türk lirası satım yönünde gerçekleştirilecek para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerde limitleri artırdığını dile getiren analistler, kararın dolar kurunu aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını söyledi.

ALTINDA KISMİ TEPKİ ALIM İSTEĞİ SÜRÜYOR
Ziraat Yatırım

Aşı haberi sonrasında bir önceki gün sert düşüş gösteren  değerli madende kısmi tepki alım isteği devam ediyor. Şu aşamada, aşı  ile ilgili gelişmeler değerli madende tepki yükselişlerin sınırlı  kalmasına neden olabilir. Bu kapsamda, değerli maden güçlü gözüken 1.900 - 1.905 direncinin altında kalabilir. Olası düşüşlerde ise 1.850  güçlü destek iken, ara destek 1.867 seviyesinde.

SON ÜÇ AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞLERİ YAŞANDI
İnfo Yatırım

Yoğun gündem sonrasında piyasalar dün bir miktar sakin bir seyir  izledi diyebiliriz. Hafta sonu Joe Biden’ın zaferini ilan etmesinin  ardından haftanın ilk işlem gününde Kovid19 aşısına yönelik gelen  olumlu haber akışları piyasalarda sert hareketler yaşanmasına neden  olmuştu. Aşıda yüzde 90 başarı yakalandığına dair yapılan açıklama  ardından küresel risk iştahı oldukça arttı ve güvenli limanlardan  çıkışlar gerçekleşti. Bu gelişmeler ile birlikte sert aşağı yönlü  hareketlenmeler gerçekleştiren ons altın haftanın ilk işlem gününde 1850 seviyelerini test etti.

Son üç ayın en büyük düşüşlerini  gerçekleştirdikten sonra altın dün toparlanma eğilimleri yaşadı. İlk  aşı açıklaması ardından piyasalarda heyecan artsa da, aşıda üretim,  dağıtım ve performans ile ilgili konular halen belirsiz. Bu sebeple  ilk tepki ardından altın kayıplarının bir miktarını geri aldı. Gün  içerisine baktığımızda ekonomik takvimde piyasaları sert  etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

Piyasalar küresel  bazda yaşanabilecek gelişmeleri yakından takip edecek.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü  hareketlenmelerde sırasıyla 1890.62 – 1915.36 – 1931.72 seviyeleri  direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 1872.11 – 1847.81 – 1819.39 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.

AŞAĞI YÖNLÜ HAREKETLERDE 1850 SEVİYESİ GÜÇLÜ DESTEK
Tacirler Yatırım

Dün sabahki bültenimizde, pazartesi günü küresel piyasalarda artan  risk iştahı nedeniyle yaşadığı sert satış baskılarının  ardından ons  altın fiyatlarının 1850 – 1900 bandında hareket etmesini beklediğimizi  ifade etmiştik. Dün, öngördüğümüz bant içerisinde seyreden ons altın, Pazartesi günkü sert düşüşün ardından dünü sınırlı bir yükselişle  tamamladı. ABD tahvillerindeki düşüş sürerken, ABD 10 yıllık tahvil  faizi ise %0,9730 seviyesini test ederek yükselişini dördüncü güne  taşıdı. Ons altın bu sabah saatlerinde 1880 seviyesinden işlem  görüyor.

Teknik görünüme baktığımızda momentum ve trend   göstergelerinin ürettikleri sinyaller doğrultusunda altın fiyatlarının  kısa vadede 1850 seviyesi üzerinde tutunmayı sürdürebileceğine ilişkin  görüşümüzü koruyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde 1850 seviyesinin güçlü  bir destek olduğunu görmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde ise  yükseliş eğiliminin hız kazanabilmesi açısından 1900 seviyesini takip  edeceğiz.  Bugün yurt dışı piyasalarda sakin bir gündem bizi bekliyor. 


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