‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor Sonraki Haber › Aramco petrol ticareti hedefini açıkladı Aramco petrol ticareti hedefini açıkladı

Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 25 Eylül 2018 Çeyrek altın fiyatları )

25.09.2018 - 10:17
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı 1199 seviyesinde işlem görürken, gram altın 236 liradan, çeyrek altın ise 384 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 236 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,2 azalışla 237,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,46 düşüşle 236 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 384 lira, Cumhuriyet altını da 1.567 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.199,64 dolardan işlem görüyor.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

AA Finans Analisti İslam Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesi ile uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının baskı altında kalmasının, altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu mesajlar gelebileceği beklentisi ile Türk lirası varlıkların değer kazandığını belirten Memiş, "Dolar/TL'deki gerileme bugün de devam edebilir.Dolar/TL ve altının ons fiyatında yaşanan gerileme, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkiliyor. Bugün altının gram fiyatının 232-240 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons fiyatının yarın akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararına kadar dar bant içinde hareket edeceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.190 doların destek, 1.210 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi. 


‹ Önceki Haber Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor Borsa İstanbul'da yükseliş sürüyor Sonraki Haber › Aramco petrol ticareti hedefini açıkladı Aramco petrol ticareti hedefini açıkladı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.292 Değişim: -0,26% Hacim : 10.095 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.636 25.09.2018 Yüksek 100.181
Açılış: 100.097
6,1827 Değişim: 0,32%
Düşük 6,1490 26.09.2018 Yüksek 6,2009
Açılış: 6,16305
7,2783 Değişim: 0,31%
Düşük 7,2461 26.09.2018 Yüksek 7,3021
Açılış: 7,2559
238,70 Değişim: 0,27%
Düşük 237,53 26.09.2018 Yüksek 239,68
Açılış: 238,05
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.