Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 16 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 7 ayın dip seviyesinden toparlanırken; gram altın 193,2 liradan, çeyrek altın ise 317 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 193,2 lira seviyelerinde dengelendi. AA'nın haberine göre; cuma günü altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 azalışla 193,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 azalışla 193,2 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.294 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN 7 AYIN DİBİNDEN TOPARLANDI

Altın fiyatları Asya hisse piyasalarında satışlara yol açan Çin GSYH verisi ve geçen haftaki zirvelerden geri gelen doların desteğiyle yedi ayın dip seviyelerinden toparlandı. Geçen hafta 1,236.58 dolar ile 12 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeyi gören altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 artıda 1,243.36 dolarda bulunuyor.

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