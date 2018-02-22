Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 22 Şubat 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı değer kaybederken, gram altın 161,6 lira, çeyrek altın 265 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 161,6 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,67 azalışla 161,4 liradan tamamladı.

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Gram altın, bugüne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 161,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 265 lira, Cumhuriyet altını da 1.082 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.323 dolardan işlem görüyor.

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