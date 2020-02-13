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Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 13 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

13.02.2020 - 12:27 | Son Güncelleme :
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 13 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın 306,2 lira, çeyrek altın 498 lira ve Cumhuriyet altını 2.040 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,2 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,4 yükselişle 304,6 liradan tamamladı.

Bugüne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 306,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.040 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla 1.574 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini ifade etti.

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna işaret etti.

Analistler, bugün ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirten analistler, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.


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