Çeyrek altın ne kadar? ( 26 Aralık altın fiyatları )

Altının ons fiyatı 1279 dolardan işlem görürken; gram altın 156,2 lira, çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını 1.047 liradan alıcı buldu.
Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki yatay seyre paralel gün boyu dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 156,2 liradan tamamladı.
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Gram altın, yatay seyrini bugüne de taşıdı ve saat 09.40 itibarıyla 156,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında sabah saatlerinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.275 doları aşan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 değer kazancıyla 1.279 dolar seviyesinde dengelendi.
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