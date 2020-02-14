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Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 14 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

14.02.2020 - 11:42 | Son Güncelleme :
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 14 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın 306,5 lira, çeyrek altın 503 lira ve Cumhuriyet altını 2.055 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 306,5 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,5 yükselişle 306,2 liradan tamamladı.

Yeni güne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 306,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 503 lira, Cumhuriyet altını da 2.055 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesinin hafif altında 1.575 dolardan işlem görüyor.

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Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının, risk algısının yüksek seyretmesine neden olduğunu belirterek, hastalığın tedavisine ilişkin herhangi bir gelişmenin kaydedilememiş olmasının tedirginliği artırdığını ifade etti.

Suriye'ye ilişkin jeopolitik risklerin de altın fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen başlıca etken olduğunu dile getiren analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanacak beklenti anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirterek, gram altında ise 310 liranın direnç olarak dikkati çektiğini söyledi.


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