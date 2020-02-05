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Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 5 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

05.02.2020 - 11:17 | Son Güncelleme :
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 5 Şubat Çeyrek altın fiyatları )

Gram altın 300,5 lira, çeyrek altın 489 lira ve Cumhuriyet altını 2.001 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, yüzde 0,5 yükselişle 300,5 lira seviyesinde bulunuyor. Gram altın, dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybederek, günü önceki kapanışın yüzde 1,4 altında 299,1 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 300,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 489 lira, Cumhuriyet altını da 2.001 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı ise dün Asya piyasalarında 1.549 doları görmesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.561 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin endişelerin hafiflemesine paralel azalan risk algısının, dün altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün yurt dışında ABD ve Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile Suriye'ye ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan ons altında 1.560 doların destek konumunda bulunduğunu, gram altında ise 300-305 lira bandının izleneceğini ifade etti.


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