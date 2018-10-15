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Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 15 Ekim altın fiyatları )

15.10.2018 - 10:36 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın kaç lira?

Altının ons fiyatı yükselirken, gram altın 230 liradan, çeyrek altın ise 377 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 229,7 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 1,40 azalışla 230 lira seviyesinden tamamladı.

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Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 229,7 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 377 lira, Cumhuriyet altını da 1.536 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,69 primle 1.228 dolardan işlem görüyor.

"GRAM ALTINDA TOPARLAMA GÖREBİLİRİZ"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD ve Türkiye ilişkilerinin normalleşmeye başlayacağı beklentisinin dolar kurunun gerilemesine neden olduğunu belirtti.

Dolar kurunda bu hafta tepki alımları gelebileceğini tahmin eden Memiş, "Bu hafta tepki alımlarıyla birlikte altının gram fiyatında toparlanma görebiliriz. Gram altının bugün 225-233,8 lira aralığında işlemler görmesini bekliyoruz." dedi.

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