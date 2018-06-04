Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 4 Haziran 2018 Çeyrek altın fiyatları )

Altının ons fiyatı yatay seyrederken; gram altın 191,4 liradan, çeyrek altın ise 317 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 191,4 lira seviyelerinde dengeledi. Cuma günü dolar kurundaki artışların etkisiyle yükseliş eğilimiyle hareket eden altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 2,51 artışla 193,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,1 azalışla 191,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 317 lira, Cumhuriyet altını da 1.291 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN FİYATLARI YATAY

Altın, talebi destekleyen ticaret savaşları endişelerine rağmen ABD'de faizlerin yükseleceği beklentisiyle yatay seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü 1,289.12 dolara kadar inerek 23 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra bugün yatay seyirle 1,292.96 dolarda bulunuyor.