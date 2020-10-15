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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 15 Ekim güncel altın fiyatları

15.10.2020 - 12:20 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 15 Ekim güncel altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 484,3 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.245 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 483,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 484,3 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.902 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Avrupa'da artan tedbirler ve ABD'deki teşvik paketi görüşmelerine ilişkin olumsuz haber akışının risk iştahını azalttığını, bu durumun da altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile New York Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini ifade eden analistler, jeopolitik gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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