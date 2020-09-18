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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 18 Eylül altın fiyatları

18.09.2020 - 11:12
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 18 Eylül altın fiyatları

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 474,4 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 778 liradan, Cumhuriyet altını 3.176 liradan satılıyor.

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşle değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 472,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 474,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 778 lira, Cumhuriyet altını da 3.176 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,5 yükselişle 1.953 dolar seviyesinde bulunuyor.

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Analistler, dün altının ons fiyatının ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından güçlenen doların etkisiyle altının baskılansa da bugün gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçtiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayı beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve cari işlemler dengesi başta olmak yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.


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