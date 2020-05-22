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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 22 Mayıs altın fiyatları

22.05.2020 - 11:48 | Son Güncelleme :
Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 22 Mayıs altın fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 379,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.

Dün, altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,1 azalışla 377,4 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 379,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 617 lira, Cumhuriyet altını da 2.525 liradan satılıyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı konuşmada kullandığı "benzeri olmayan bir ekonomik gerilemenin ortalarında bulunuyoruz" ifadesinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığına dair iyimserliği törpülediğini kaydetti.

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Çin'in Ulusal Halk Kongresinin (NPC), Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde hükümet karşıtı gruplarla etkin mücadeleyi güçlendirmek adına yeni bir yasa tasarısı sunmayı planladığına dikkati çeken analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen ABD-Çin geriliminin artacağına ilişkin endişelerin de risk iştahını azalttığını vurguladı.

Bu gelişmelerle yüzde 0,6 değer kazanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı haftalık para ve banka istatistikleri ile Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 doların üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.785 doların gündeme gelebileceğini, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.

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