Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 9 Aralık altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 468 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1861 dolardan işlem görüyor. İşte altın fiyatları için aracı kurumların analizleri...

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 470 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 468 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatı, yeni güne düşüşle başlarken; gün içerisinde en düşük 466.32 lira seviyesini, en yüksek ise 470.39 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 09.46 itibarıyla yüzde 0.38 oranında düşüşle 468.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 769 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 165 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1871 dolar seviyesini en düşük ise 1855 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.50 oranında düşüşle 1861 dolardan işlem gördü.

Analistler, yeni tip koronavirüs aşısı ve Brexit konusundaki olumlu haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını söyledi. Bugün ABD'de toptan eşya stokları ile JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.840 doların destek, 1.885 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

BU UNSURLAR ALTIN İÇİN DESTEKLEYİCİ

Ziraat Yatırım Menkul Değerler

İngiltere'de kullanılmaya başlanan Pfizer-BioNTech aşısına ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay verilebileceği beklenmesi ons altın tarafında kar satışlarına neden olsa da ABD'de bir öncekinden biraz daha fazla yeni teşvik paketinin gündeme gelmesi ve hızlı bir şekilde artmaya devam eden koronavirüs vakalarının kısıtlama endişelerini beraberinde getirmesi değerli maden için destekleyici unsurla olabilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.850 desteğinin üzerinde tutunarak tekrar 1.875 seviyesine hareket edebileceğini düşünüyoruz."

AŞIYLA İLGİLİ GELİŞMELER ALTININ SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİ

Gedik Forex

Ons altın fiyatları aşı ve teşvik paketi haberleriyle güç kaybetmeye başladı. FDA, Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşının yüzde 95 etkili olduğunu doğruladı. Perşembe günü ise aşı danışma paneli sonuçları göz önünde bulundurarak aşıya acil kullanım onayı tavsiyesi verip vermeyeceğini görüşecekleri belirtiliyor.

Teşvik paketi içinse ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta sunulan, 908 milyar dolarlık tekliften daha büyük bir paket olduğu görülüyor. İlerleyen günlerde, aşı ve paketle ilgili gelişmeler altının seyri açısından önemli olacaktır. Bugün için açıklanacak ikincil düzey ABD verileri var. Ons altın için 1854 - 1848 – 1841 dolar destek noktaları, 1867 - 1872 - 1876 direnç noktaları. "

ENDEKS İÇİN İLK DESTEK 1.852 DOLAR SEVİYESİ

InvestAZ Yatırım

Güne 1.871 seviyesinden başlayan değerli metal şu saatlerde seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons Altının güne satıcılı başladığını izliyoruz. Endeks için ilk destek 1.852 seviyesi olarak takip edilebilir.

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