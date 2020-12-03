ons altın, gram altın fiyatları, altın yorum, 3 Aralık güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 467 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1840 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, “Aşının geldiği ve etkin olmaya başladığı süreye kadar ekonominin desteklenmesi şart. Bu nedenle finansal ve mali koşullarda birkaç aylık süreçte değişiklik beklenmez. Altın pozitif etkilenebilir” dedi.

Gram altın fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 TL seviyeden başladı. Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 460.57 lira seviyesini, en yüksek ise 467.94 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 10.44 itibarıyla yüzde 1.12 oranında yükselişle 467.24 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 85 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı gün içerisinde en yüksek 1841 dolar seviyesini en düşük ise 1826 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.66 oranında yükselişle 1840 dolardan işlem gördü.

BU GELİŞMELER ALTIN FİYATLARI İÇİN POZİTİF

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Yatırımcılar, bir taraftan aşı konusundaki atılımları incelerken bir yandan da ABD’deki teşvik beklentisini ve bunun zayıf dolar etkisini tartıyor. Demokrat liderler Pelosi ve Schumer Kongre Cumhuriyetçileri ve Beyaz Saray ile yeni bir müzakere turunun temeli olarak 908 milyar dolarlık iki taraflı teşvik önerisini gündeme getiriyorlar. Bu paketin Başkan Trump’ın önüne gidip gitmeyeceği hala belirsiz.

ABD’de ekonomik toparlanmanın yavaş ilerlemesi, işsizlik kaynaklı gelir düşüşü ve zayıf firma operasyonları mali teşvik paketinin önemini ortaya koyuyor. Aşı, agresif bir Fed beklentisi ve mali genişleme beklentisi… Tamamında dolar negatif. Hazine getirilerinin yükseliş eğiliminde olması biraz düşündürebilir, ancak doların değer kaybı bu konjonktürde ağırlık kazandı ve bu durum altına yarıyor.

Parasal ve mali genişleme ile düşük faiz oranları gündemde olduğu sürece altın açısından pozitif beklentilerden bahsedilebilir. Aşının geldiği ve etkin olmaya başladığı süreye kadar ekonominin desteklenmesi şart. Bu nedenle finansal ve mali koşullarda birkaç aylık süreçte değişiklik beklenmez. Altın pozitif etkilenebilir.

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