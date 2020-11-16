1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 16 Kasım altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 470 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1891 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatları üzerinde etkili olacak gelişmeleri Bigpara için değerlendirdi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatı, geçtiğimiz haftayı 466 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 461.91 lira seviyesini, en yüksek ise 471.24 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.02 itibarıyla yüzde 1.01 oranında yükselişle 470.99 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 771 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 172 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1899 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.18 oranında yükselişle 1891 dolardan işlem gördü.

Küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışı sürüyor.

ALTININ SEYRİ BU GELİŞMELERE BAĞLI

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın yeni haftaya 1889 dolar seviyesinden başladı. Geçtiğimiz haftaya göre teknik görünümde toparlanmanın devam ettiğini gözlemliyorum. Geçen hafta, 9 Kasım Pazartesi günü oy sayımı bitmesiyle Biden’ın ABD’nin yeni Başkanı olması, altının da aşağı yönde sert bir şekilde tepki vermesine neden olmuştu. Seçimlere dair belirsizliğin sona ermesi altına olan talebinde zayıflamasını tetikledi.

Hafta içerisinde, 1850 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından altın bu seviyeden aldığı destekle yukarı yönde hareket etmeye başladı. Aslında, geçen hafta Biden’ın dışında Pfizer ve BioNTech tarafından aşı haberi de piyasalara umut olmuş ve risk iştahının toparlanmasını desteklemişti. Dolayısıyla altın 1850 dolar seviyesinden destek bulmasına karşın 1900 dolar seviyesinin üzerine doğru tepkisinde zayıf kalmıştı. Uzun zamandır aşı çalışmalarına dair umut verici bir görünümün olmaması bu anlamda olumlu yorumlandı. Ama unutmamak gerekiyor ki, dünya genelinde vaka artış sayısı hızlı bir şekilde sürüyor. Bu durumda, piyasaları bir yandan tedirgin ediyor.

Dolayısıyla aşı haberinin etkisi şimdilik bir beklenti yaratıyor ancak kısa vadede aşı konusunda net bir sonuca varılamaması durumunda piyasalar bu aldıklarını hızlı bir şekilde geri verebilir. Aşının bu konumda rolü çok büyük. Avrupa’da karantinalar başladı, ülke bir dizi önlem almaya devam ediyor. ABD’de vaka sayısında rekor artışlar dikkat çekerken, bir takım önlemler alınmasına rağmen yeni Başkan Biden, ulusal bir kapanma istemediklerini ifade etti. Şu anda, Trump hükümeti Ocak 2021’e kadar görevini sürdüreceği için bu süreçte Biden’ın söylemlerinin gerçekleşmesini beklemiyoruz. Ancak Biden’dan gelen bu açıklama bile bu sabah ABD vadelilerini olumlu etkilediği gibi ons altının 1900 dolar direncini aşamamasına da neden oldu. Mağlum, her ne kadar bazı eyaletlerde oylarda yeniden sayımlar yapılsa bile yeni Başkan Biden’ı, şu andaki Başkan Trump hala kabul edemiyor.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamasında, “hile yoluyla” Biden’ın kazandığını ifade etti. Yine de net bir şekilde Biden’ın kazandığını deklare edemiyor. Bu süreç piyasaları bir zaman sonra rahatsız edebilir, çünkü Trump gidene kadar piyasalarda oynaklık yaratabilecek, bazı şeyler yapabilir diye düşünebiliriz.

Yakın bir örneğini verecek olursam, Trump görevini devretmeden önce Çinli şirketlere daha fazla yaptırım ve ticaret sınırlaması uygulamayı planladığına dair söylemler var. ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, bir yanda virüs bir yanda Başkanlık seçimleri nedeniyle askıya alınmıştı. Yeniden gündeme bu şekilde gelmesi anlaşılan iki ülke arasındaki müzakerelerin yine uzayacağına dair beklentileri oluşturuyor. Şimdilik bunun fiyatlar üzerinde bir yansıması bulunmuyor ama işler daha da kötüye giderse, altın bu gelişmeden beslenebilir.

Bir diğer önemli konu ise teşvik paketi. Mağlum, seçim sonrasına kalan görüşmeler, geçtiğimiz hafta durdurulduğuna dair haberle karşımıza çıktı. Piyasa, seçim sonrası daha kapsamlı bir paket beklerken, görüşmelerin durdurulma kararı pek hoş olmadı. Anlaşılan, Trump gidene kadar işleri zorlaştırmaya devam edecek.

Şunu da eklemek isterim, geçen hafta Merkez Bankaları 2020 Forumu vardı. ECB, Fed ve BoE Başkanlarının açıklamaları endişeliydi ve aşı bulunsa bile bu durum ekonomileri toparlamaya yetmeyeceğini, mali ve parasal politikaların durmadan devam edilmesinin altını çizmişti. Kısacası, ABD ekonomisinde işler pek yolunda gitmiyor.

Siyasetin ağır bastığı bugünlerde, Trump’ın sert söylemleri ve olası uygulayacağı hamleler piyasalarda olumsuz yorumlanabilir. Bu hafta, ABD’nin gündeminde açıklanacak sanayi üretimi, perakende satışlar ve konut verileri bulunuyor ama verilerin etkisi sınırlı kalabilir. Piyasalar, virüsün seyri, aşı çalışmaları, Trump-Biden ikilisi, teşvik paketine dair görüşmeler ve ABD ile Çin arasındaki müzakerelerle ilgili gelişmeleri yakından izleyecektir.

Ons altın için teknik olarak 1900 dolar seviyesi psikolojik direnç konumunda. Bu direncin aşılması durumunda kademeli bir şekilde toparlanmasını bekleyebiliriz. Bu doğrultuda 1905-1910 dolar ve 1912 dolar dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde, 1882 – 1877 dolar ve 1869 dolar destek noktaları olarak izlenebilir. Altında ana destek 1850 dolar seviyesinden geçiyor yani olası satışlar yine bu desteğe kadar karşılanırsa altında yerini tepki alımlarına bırakabilir.

Gram altın yatırımcısı mevcutta bir süre daha uzun pozisyonlarını korumaya devam edebilirler, ancak stop loss eklemelerini tavsiye ederim. 19 Kasım günü TCMB’nin faiz kararı bulunuyor ve beklenti bir faiz artışı yapılması yönünde. Bu durum bu tarihe kadar TL varlıklardaki pozitif görümünü korumasına destekleyici olabilir ve Dolar/TL’deki sakin seyirde, gram altının yükselişini zorlaştırabilir. Dolayısıyla, gram altın yatırımcıları ilave pozisyon için ons altının 1900 dolar üzeri ısrarcı seyrini görmesi durumunda değerlendirebilirler.

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