‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Ekim altın fiyatları

19.10.2020 - 10:38 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 484 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1912 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Yatırımcılar ABD’deki yeni mali teşvik paketini izlemeyi sürdürürken bir yandan da Başkanlık seçimleri yaklaşmakta. Mali teşviklerin geçmemesi altın açısından negatif ve riskten kaçışı desteklediği için dolar pozitif" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 484 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 482.70 lira, en yüksek ise 486.86 lira seviyesini görürken; saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.25 oranında yükselişle 485.82 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 263 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1913 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.69 oranında yükselişle 1912 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmaları yatırımcıların gündeminde bulunurken; dolar endeksindeki düşüş ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

ALTININ KADERİ ‘TEŞVİK PAKETİ’NİN ELİNDE
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Yatırımcılar ABD’deki yeni mali teşvik paketini izlemeyi sürdürürken bir yandan da Başkanlık seçimleri yaklaşmakta. Mali teşviklerin geçmemesi altın açısından negatif ve riskten kaçışı desteklediği için dolar pozitif. Piyasaları, müzakerelerin halen devam etmesi ayakta tutuyor, ancak salı gününe kadar devam edecek olan görüşmelerde anlaşma çıkmaması halen büyük ihtimal.

Aynı zamanda anketlerde Trump’ın biraz toparlanma emareleri göstermesi de, ortada olan eyaletlerde seçimi kazanması konusu açısından kritik. Genel oylamada arkada olsa bile, Amerikan seçim sistemi gereği delege sayısında çoğunluğa ulaşmasını bu ortada olan eyaletleri alması sağlayabilir.

Seçimden sonra da ilk bakılacak konu, “Biden + Mavi Dalga mı”, “bölünmüş Kongre mi” yoksa “Trump galibiyeti + Cumhuriyetçi Kongre mi” olacaktır. Mavi Dalga teorisi şu an daha genele yayılan büyüklükte bir paket beklentisi içereceğinden piyasa açısından daha pozitiftir. Kısa vadede seçimden sonra piyasalar biraz yükselecek gibi görünüyor, ancak ne kadar yükseleceği mali teşvik beklentilerine bağlı olacaktır. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.205 Değişim: 1,06% Hacim : 22.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.195 19.10.2020 Yüksek 1.209
Açılış: 1.195
7,8946 Değişim: -0,49%
Düşük 7,8706 19.10.2020 Yüksek 7,9379
Açılış: 7,9333
9,3003 Değişim: 0,05%
Düşük 9,2236 19.10.2020 Yüksek 9,3237
Açılış: 9,2961
483,50 Değişim: -0,23%
Düşük 482,70 19.10.2020 Yüksek 487,10
Açılış: 484,61
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.