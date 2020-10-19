Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 19 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 484 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1912 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, "Yatırımcılar ABD’deki yeni mali teşvik paketini izlemeyi sürdürürken bir yandan da Başkanlık seçimleri yaklaşmakta. Mali teşviklerin geçmemesi altın açısından negatif ve riskten kaçışı desteklediği için dolar pozitif" dedi.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 484 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya yatay başladı. Gram altın, gün içerisinde en düşük 482.70 lira, en yüksek ise 486.86 lira seviyesini görürken; saat 15.03 itibarıyla yüzde 0.25 oranında yükselişle 485.82 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 793 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 263 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1913 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.69 oranında yükselişle 1912 dolardan işlem gördü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmaları yatırımcıların gündeminde bulunurken; dolar endeksindeki düşüş ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış altın fiyatlarını desteklemeyi sürdürüyor.

ALTININ KADERİ ‘TEŞVİK PAKETİ’NİN ELİNDE

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Yatırımcılar ABD’deki yeni mali teşvik paketini izlemeyi sürdürürken bir yandan da Başkanlık seçimleri yaklaşmakta. Mali teşviklerin geçmemesi altın açısından negatif ve riskten kaçışı desteklediği için dolar pozitif. Piyasaları, müzakerelerin halen devam etmesi ayakta tutuyor, ancak salı gününe kadar devam edecek olan görüşmelerde anlaşma çıkmaması halen büyük ihtimal.

Aynı zamanda anketlerde Trump’ın biraz toparlanma emareleri göstermesi de, ortada olan eyaletlerde seçimi kazanması konusu açısından kritik. Genel oylamada arkada olsa bile, Amerikan seçim sistemi gereği delege sayısında çoğunluğa ulaşmasını bu ortada olan eyaletleri alması sağlayabilir.

Seçimden sonra da ilk bakılacak konu, “Biden + Mavi Dalga mı”, “bölünmüş Kongre mi” yoksa “Trump galibiyeti + Cumhuriyetçi Kongre mi” olacaktır. Mavi Dalga teorisi şu an daha genele yayılan büyüklükte bir paket beklentisi içereceğinden piyasa açısından daha pozitiftir. Kısa vadede seçimden sonra piyasalar biraz yükselecek gibi görünüyor, ancak ne kadar yükseleceği mali teşvik beklentilerine bağlı olacaktır.

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