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Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 12 Kasım altın fiyatları

12.11.2020 - 10:23 | Son Güncelleme :
Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 12 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 463 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1870 dolardan işlem görüyor. Tera Yatırım Ekonomisti Erkan, altın fiyatlarıyla ilgili beklentilerini Bigpara için değerlendirdi.

Gram altın fiyatı, dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybederek Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 472 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 471 liradan başladı. Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, gün içerisinde en düşük 461.51 lira seviyesini, en yüksek ise 474.56 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 14.54 itibarıyla yüzde 0.72 oranında düşüşle 463.63 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 761 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 136 liradan satılıyor.

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Ons altın gün içerisinde en yüksek 1873 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.33 oranında yükselişle 1870 dolardan işlem gördü.

Analistler, ekonomilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışlarının düzensiz olabileceği beklentisinin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

PİYASA RİSKLERİNDEN ÇOK AŞI TEMASI ÖNDE
Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Piyasalar aşı iyimserliğinin etkisinde… Kısa vadede öne çıkacak olan etmen de genel piyasa risklerinden çok aşı teması olacak gibi görünüyor. Dünyada halen koronavirüs vakaları ciddi bir etkiye sahip, bu bakımdan son günlerde aşı ile ilgili yaşanan gelişmeler kritik önemde.

Pfizer’ın hafta başında aşı deneme çalışmalarına ilişkin iyi haberlerinin ardından, bir başka ilaç şirketi Moderna’nın da aşının etkinliğinin ön analizine ilişkin çalışmalarını ilerletme safhasında olması bu alanda yeni haberler duymamızı da sağlayabilir. Aşının bulunması, enflasyon beklentilerini pozitif etkiliyor. Ekonomik iyileşmenin derecesini de etkileyecektir. ABD tahvil faizleri de yükseliyor ve reel getiri pozisyonunu güçlendiriyor. Altın, bu gelişmelerle baskı altında…

Piyasalar aşı iyimserliğini sindirdikçe ve değerlendirdikçe, Biden’ın ofise geçmesine kadarki süreçte mali ve parasal teşviklerle ilgili haberlerin de fiyatlamalara konu olması beklenir. Altın, şu anda aşı teması ile beraber gerilemekle beraber, mali teşviklerin gecikmesi etkisi de fiyatların kısa vadede baskı altında kalmasına neden olabilir. 

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