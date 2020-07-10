Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Gram altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 10 Temmuz güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 397 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1804 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1801 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Yalçınkaya Özer ve Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy; altın fiyatları için beklentilerini Bigpara için değerlendirdi.

Altının ons fiyatında dün yaşanan sert geri çekilmeye paralel olarak tarihi zirvesinden uzaklaşan gram altın fiyatı; haftanın son işlem gününe 397 lira seviyesinden başladı. Gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 396.06 lira seviyesini, en yüksek ise 398.39 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 11.02 itibarıyla yüzde 0.07 oranında düşüşle 397.58 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 653 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 599 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı en yüksek 1804 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda yüzde 0.09 oranında düşüşle 1801 dolardan işlem gördü.

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ALTINDA YENİ REKOR GELİR Mİ?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altının ons fiyatı özellikle hafta ortası gerçekleştirdiği hızlı yükseliş ile 1818 dolar seviyesine kadar tırmanmış; 6 Eylül 2011 tarihinde gördüğü 1921 dolar olan tarihi zirvesinden beri en yüksek seviyeye ulaşarak rekor kırmıştı. O gün yaptığımız yorumlarda altında ana yükseliş eğiliminin devam etmesini beklediğimizi ancak bu esnada ufak çaplı kar satışlarının gelebileceği öngörüsünde bulunmuş; bu geri çekilmelere hazırlıklı olmak lazım görüşünü eklemiştik. Nitekim öyle de oldu ve 1818 dolar zirve rekor seviyesinden yüzde 1,2 oranında geri çekilme ile altının ons fiyatı 1796 seviyesine kadar geriledi. Şu anda bu inişin 1775 dolar seviyesindeki desteğe kadar sürekliliği olup olmadığını izliyoruz.

Son güncel durumda, Asya piyasaları genelinde endekslerde geri çekilmeler izledik. Bu durum, hafta içi süren riskli varlıklara yönelik iştahın nispeten azaldığı yönünde önemli bir işaret. Diğer yandan altın gibi zaman zaman güvenli liman özelliği ile öne çıkan ABD dolarına olan talebin artması sonucunda Dolar endeksinin de yükselişe geçtiğini gördük. Dolar ve altın arasındaki ters korelasyonun çalışması neticesinde de altın fiyatında geri çekilmeyi yaşadık.

Merak edilen soru şu :

Altında bu düşüş eğilimi devam mı eder mi? Yoksa yükselişe geçer ve yeni bir rekor gelir mi?

Çok net olarak yanıtlayalım. Panik havası yaratacak türde beklenmedik, olumsuz bir haber akışı olmadığı takdirde altının ons fiyatında şu an için kısa vadede yeni bir rekor denemesi pek olası görünmüyor. Şu anda yatay bir seyirde ilerlemesini ve piyasadaki risk iştahının hangi yöne evrileceğini takip ederek gelişmeler sonucunda yön belirlemesini bekliyoruz. Aşağı yönlü hareketlerde takip edeceğimiz seviye önce 1785 dolar olacak, bu seviyenin kırılması halinde 1775 dolar desteğine doğru iniş sürebilir.

Aynı yorumların, gram altın cephesi için de geçerli olduğunu belirtelim ve bu durumda da gram altın fiyatlarında yeniden kısa vadede 400 TL üzeri bir rekor beklemediğimizi, geri çekilmenin ise 390 TL altına geçerek 387 TL destek seviyesine kadar sürüp sürmeyeceğini takip edeceğimizi söyleyelim. Ancak gram altında hassas nokta Dolar/TL kurunun 6.86 TL seviyelerinde yaşadığı sıkışma. Dolar endeksinin dün yükseliş trendine girmesine rağmen halen Dolar/TL kuru direnmeye devam ediyor.

Bir klasik söylem olarak, koronavirüs salgınına dair vaka artış haberleri ile ikinci dalganın gelmesine dair endişelerin ortadan kalkmadığı ve salgının tamamen kontrol altına alınmadığı müddetçe altın fiyatlarında ana trend göstergesinin yukarı yönlü olduğunu belirtmeden geçemeyiz. Altının ons fiyatında 1800 dolar psikolojik sınırının geçilerek rekor kırılmış olması, yıl sonu hedef fiyat beklentisi olan 2000 dolar seviyesinin çok uzak olmadığını net şekilde gözler önüne sermiş oldu. Dolayısıyla bu durumu da göz önünde bulundurarak salgının tamamen kontrol altına alınmadığı bir ortamda geri çekilmelerin uzun süreli olmayacağını ve yukarı yönlü toparlanmaların geleceğini akıldan çıkarmamalıyız.

GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI VERMEYE DEVAM EDİYOR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Teknik olarak ons altında geri çekilmelerin izlenmesi normal. Ons altın bu hafta 1817 dolar seviyeleri ile son yıllarda gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı ve şimdilerde ara düzeltme yapıyor. Ons altın için 1790-1780 dolar seviyeleri yakın destek olarak izlenebilir. Buna karşın altın fiyatları için destek seviyelerinden gelebilecek yukarı yönlü tepkiler alım fırsatı olarak kullanılabilir. Ons altında her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor.

Ons altındaki geri çekilmelere bağlı olarak gram altında da aşağı yönlü eğilim oluştu. Ancak ons altında olduğu gibi gram altında da her geri çekilme alım fırsatı vermeye devam ediyor. 388-385 lira seviyeleri gram altın için alım fırsatı verebilir.

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