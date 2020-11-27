Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 27 Kasım altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 454 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1807 dolardan işlem görüyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...

Gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 458 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 457 lira seviyesinden başladı. Dolar kurunda yaşanan düşüşe paralel değer kaybeden gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 451.74 lira seviyesini, en yüksek ise 459.85 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 15.47 itibarıyla yüzde 0.67 oranında düşüşle 454.92 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 745 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 64 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, gün içerisinde en yüksek 1813 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.13 oranında düşüşle 1807 dolardan işlem gördü.

Analistler, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliklerin azalması ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yıl sonundan önce bazı ülkelerde uygulanmya başlanabileceğine ilişkin haber akışının altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Yurt içinde ise Türk lirası varlıklara artan ilginin dolar kuru ve buna bağlı olarak altının gram fiyatında düşüşün, ons altına göre daha fazla olmasını sağladığını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.800 doların destek olarak öne çıktığını kaydetti.

GÜÇLÜ İYİLEŞME İÇİN 1850 DOLAR SEVİYESİ KRİTİK

ÜNLÜ & Co/DAHA

Ons altında güç toplama çabası sonuç vermiş değil. ABD piyasalarının kapalı olmasının etkisiyle fiyatlar genel hatlarıyla sakin seyretse de dolar endeksinin 92 seviyesinin altına sarkmasının yansımalarını 1820 dolara doğru hareket eden ons altında da gördük.

Ancak bu durum anlamlı bir momentum yaratmak için yetersiz kaldı. Öte yandan ABD piyasaları bugün açılacak fakat işlemler yarım gün ile sınırlı kalacak. Dolayısıyla yukarı yönlü denemeler devam edebilecek olsa da değerli metallerin anlamlı bir değişim göstermeden günü tamamlayacağını tahmin ediyoruz.

Önceki bültenlerimizde de dikkat çektiğimiz gibi güçlü bir iyileşmeden söz edebilmek için 1850 doların üzerine çıkılması gerekiyor.

1.775 DOLAR SEVİYESİNE KADAR DÜŞÜŞ GÖRÜLEBİLİR

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Küresel piyasalarda bu sabah risk iştahı nötr iken Dolar endeksi (DXY) bugün de 92 seviyesinin hafif altında. Dolardaki zayıflığa rağmen değerli madende ise güçlenme gözlenmiyor. Genel risk algısındaki görüntü ile birlikte değerli maden 1.825 direncinin altında kalmaya devam edebilir. Diğer yandan, 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 1.795 - 1.800 destek bölgesinin altına yaşanabilecek bir sarkmada 1.775 seviyesine kadar düşüş görülebilir.

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