1 gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? 25 Kasım altın yorum

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 464 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1811 dolardan işlem görüyor. İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Özer, “Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir” dedi.

Şenay Zeren

Dün, dolar kurunda yaşanan yükselişe karşı ons altın fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden gram altın fiyatı, Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 461 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 462 lira seviyesinden başladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın fiyatı, gün içerisinde en düşük 459.65 lira seviyesini, en yüksek ise 466.08 lira seviyesini gördü. Altının gram fiyatı saat 16.20 itibarıyla yüzde 0.10 oranında düşüşle 464.76 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 759 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 125 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerindeki belirsizliklerinin azalması altının ons fiyatını baskılarken, gün içerisinde en yüksek 1815 dolar seviyesini gördü. Altının ons fiyatı şu dakikalarda ise yüzde 0.22 oranında yükselişle 1811 dolardan işlem gördü.

ONS ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM GİDEREK ZAYIFLIYOR

Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı

Aşı gelişmeleri ve Trump'ın Biden'ın geçiş sürecine izin vermesi gibi gelişmeler piyasalarda iyimserliği artırdı. Piyasalarda risk iştahı yükselişe geçti. Güvenli liman varlıklarından çıkış, yurt dışı endekslere girişler var. Para, kısa vadede yön değiştiriyor.

Tüm bunlarla birlikte ons altın bir süredir 1900 dolar – 1848 dolar arasındaki yatay eğilimi aşağı yönde kırdı. Ons altında teknik görünüm giderek zayıflıyor. 1792 dolar desteğinin altında oluşabilecek yerleşik seyirlerde görünüm daha da kırılganlaşabilir. Olası yükselişlerde ise 1848 dolar seviyesi aşılmadıkça görünümün güçlenmesini ve yükseliş trendi haline gelmesini beklemiyorum.

Gram altın yatırımcısı için 460 TL seviyesi kritik bir nokta. Bu seviyesinin altı boş. Ons altının 1800 dolar seviyesinde yatay kaldığı varsayımıyla Dolar/TL’nin 8 TL seviyesinin altına gerilemesi halinde ilk etapta 450 TL seviyesi kurun daha hızlı gerilemesi halinde ise önümüzdeki günlerde 435 TL seviyesine doğru düşüşler olabilir. Buna karşın kurda 8 TL seviyesi üzerindeki seyirlerin sürmesi halinde gram altının 460 TL seviyesi üzerine tutunması ve bu seviyeden sınırlı tepki yükselişine geçmesi, beklenebilir.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Etiketler