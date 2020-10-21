Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorum, 21 Ekim altın fiyatları

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 483 lira seviyesinde; altının ons fiyatı ise 1917 dolardan işlem görüyor. Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Karadağ, altın fiyatlarında olası beklentilerini Bigpara için yorumladı.

Şenay Zeren

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 483 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 lira seviyesinden başladı. Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel olarak değer kazanan gram altın, gün içerisinde en düşük 481.65 lira, en yüksek ise 485.61 lira seviyesini görürken; saat 13.30 itibarıyla yüzde 0.29 oranında yükselişle 483.53 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 789 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 250 liradan satılıyor.

Ons altın gün içerisinde en yüksek 1922 dolar seviyesini görürken; şu dakikalarda ise yüzde 0.62 oranında yükselişle 1917 dolardan işlem gördü.

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ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin gelen ılımlı açıklamalar altının ons fiyatını desteklerken; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısının yükselmesi risk iştahını düşürerek güvenli liman varlıklarına olan talebi artırıyor.

ALTINA OLAN TALEP YENİDEN Mİ GÜÇLENİYOR?

Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Ons altın sabah saatlerinden bu yana 1900 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Piyasalarda, ABD teşvik paketine dair iyimserliğin sürüyor olması, ons altının da yukarı yönde hareketini destekliyor çünkü dolar negatif. Aslında, altın için orta ve uzun vadede yükselen trendini koruması bekleniyor. Bu süreçte, piyasadaki dinamiklerin sürekli değişmesi nedeniyle altında satışlarla karşılaşılabilir.

Geçtiğimiz günlerde, yeniden 1900 dolar seviyesinin altına doğru gevşeyen ons altın yerleşik bir alan oluşturamadığı için yerini tepki alımlarına bıraktı. Bugün içinde teşvik paketine dair olası açıklamalara karşı dikkatli olunmalı. En son Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi yapmış olduğu açıklamasında, müzakerelerin ilerlediğini ve anlaşmaya umutlu olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar zaten piyasalara nefes aldırmış durumda.

Seçimlere günler kala pakete dair beklentiler bir süre daha fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam edebilir. Yarın, ABD Başkanı D. Trump ile Demokrat Aday Joe Biden seçim öncesi son kez karşı karşıya gelecek. Trump sert söylemlerine devam ediyor. En son, Biden’ın FBI tarafından soruşturulması gerektiğini belirtti.

Kısacası, seçimlere doğru iki aday arasındaki tansiyon devam edebilir. Anketlerde, son dönemde Biden’ın önde olduğuna dair sonuçlarda konuşuluyor. Bu durumda, Trump’ı sinirlendiren bir başka etken. Kısacası, ABD’de siyasi gündem yoğun ve bu süreçte ons altında da hareketlilik devam edebilir. Altında 50 günlük ortalama 1924 dolar seviyesinden geçiyor. Bu seviye direnç konumunda ve bu direncin üzerine doğru hareketinde güçlenirse bu durumda yükselişini 1932-1937 dolar dirençlerine doğru taşıyabilir.

Geri çekilmelerde psikolojik destek 1900 dolar seviyesinden geçiyor. Bu desteğin altına doğru gevşemeler oluşabilir. Ancak kalıcı olabilirse satışların devam etmesini bekleyebiliriz. Piyasadaki risklerin sürmesi, ABD ve Avrupa’da vakaların artması, Avrupa’nın kısıtlamalara kademeli bir şekilde yeniden başlaması nedeniyle ons altında oluşabilecek satışların kısa soluklu olabileceğini düşünüyorum. Gram altın 483 TL çevresinde zaman zaman ons altına bağlı olarak geri çekilmeler görülüyor. Ancak mevcutta pozisyonlar gram altında korunabilir. Geri çekilmeler ilave alım yönünde değerlendirilebilir.

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