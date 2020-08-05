Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altında rekor, 5 Ağustos altın yorum

Altının ons fiyatı psikolojik sınır olan 2 bin doları aşarken, gram altın da ons altında yaşanan yükselişe paralel olarak tarihi rekor seviyesini yeniledi. Ekonomistler altın fiyatlarında yaşanan yükselişin sebeplerini ve yükselişin devam edip etmeyeceği yönündeki değerlendirmelerini Bigpara'ya yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik ikinci dalga endişeleri ve ABD ile Çin arasında devam eden gerilimin desteklediği altın fiyatlarında rekorlar devam ederken; altının ons fiyatı dün psikolojik seviye olan 2000 doları aştı. Ons altın yeni günde tarihi rekor seviyesini 2 bin 52 dolara taşırken; saat 17.29 itibarıyla yüzde 1.36 oranında yükselişle 2 bin 50 dolardan işlem görüyor.

Gram altın fiyatı dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 446 lira seviyesinde hareket ederken; yeni günde de ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle rekor kırmayı sürdürdü. Gram altın, tarihi rekor seviyesini 464.37 liraya taşırken; şu dakikalarda yüzde 3.96 oranında yükselişle 464.18 lira seviyesinde hareket ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 772 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 62 liradan satılıyor.

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YÜKSELEN TREND GÖRÜNTÜSÜ DEVAM EDEBİLİR

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Koronavirüs pandemisi, bunun ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri ve yeni bir dalganın olası riskleri, ABD’de negatif seviyelerde seyreden reel faizler ve faizlerin halen düşme eğiliminde olması, artan jeopolitik riskler ve ekonomiyi desteklemek için yeni teşviklerin gelmesi beklentisi altın fiyatlarındaki ralliyi devam ettirmektedir.

Birçok farklı kanaldan beslenmekte olan altın fiyatı, en sonunda 2000 dolar eşiğinin de üzerine yerleşiyor ve güçlü fiyatlamasını sürdürüyor. Ekonomide riskler söz konusu oldukça yatırımcı korunma ihtiyacını devam ettirecek ve altına talep gösterecektir. Bu nedenle geniş perspektifte de yükselen trend görüntüsü devam edebilir, çünkü destekleyici faktörler devrede olmaya devam edecek.

Hükümetler ve merkez bankaları, teşvikler anlamında aktif görüntü sergilemeyi sürdürmek durumunda… Başta Fed’in genişleyici para politikasının etkileri, mali politika tarafında da Trump yönetiminin devasa büyüklükteki ekonomik paketi şu anda gündemde… Bölgesel Fed başkanlarından ve Powell’dan gelen yönlendirmeler de bu teşviklerin uzun süre devrede olacağına yönelik, nitekim ekonomik büyüme izlense de bunun sürdürülebilirliğine dair halen temkinli bir duruş benimseniyor. Virüsün gidişatı ve ekonominin büyümesi birbiriyle çok yakından ilintili…

Global çaptaki altın rallisi, içeride TRY bazlı altın fiyatlarında da artışa neden oluyor.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Onurcan Bal - Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı

Tedbirlerin gevşetilmesine bağlı olarak haziran ortasından itibaren artış kaydeden vaka sayıları ikinci dalga endişelerini gündeme getiriyor. Vaka sayılarındaki artış mayıs ayından itibaren küresel ekonomilerde gözlenen toparlanmanın devamlılığı ve gücü üzerinde de endişelere neden oluyor. ABD – Çin arasında artan gerilim de piyasalar açısından bir diğer önemli risk faktörü olarak izleniyor. Salgın kaynaklı endişeler ve gündemdeki mevcut riskler nedeniyle güvenli liman talebinin güç kazanırken, ons altın yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Mevcut endişelere ve artan güvenli liman talebine ek olarak, düşük faiz ve bol likidite ortamı da altın fiyatlarını destekleyen önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Faiz oranlarının düşmesi ve ekonomilerde gözlenen zorluklar para birimlerine olan güveni azaltırken, bollaşan likiditenin alternatif getiri arayışı ons altını destekliyor. Ons altında haziran ayından itibaren yukarı yönlü bir seyir izlenirken, temmuz ortasından sonra alımların ivme kazandığı görülüyor. Tarihi zirvelerin yenilendiği ons altın dünkü fiyatlamalarda psikolojik öneme sahip 2000 dolar seviyesini aşmayı başarırken, bugün de 2000 dolar üzerinde 2030 dolarlı seviyelerdeki seyrini sürdürüyor.

Mevcut risk ve endişeler gündemde kaldığı sürece bol likiditenin de desteklediği ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. 2000 dolar üzerindeki seyrin korunmasına bağlı olarak yukarı yönlü hareketlerin devamında 2055-2080-2100 dolar ve 2130 dolar seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Vaka sayılarındaki artışın sürmesine bağlı olarak tedbirlerin yeniden gündeme gelmesi ve küresel ekonomilerdeki toparlanmanın baskılanmasını güvenli liman arayışını hızlandırabilir. Bununla birlikte son dönemdeki güçlü yükselişlerin ardından yaşanabilecek kâr satışlarında ise 2000 dolar ve temmuz ortasından itibaren etkili olan kısa vadeli yükseliş trendinin geçtiği 1983 dolar seviyesi kısa vadeli destek noktalarıdır. 1983 dolar altında kâr satışlarının bir miktar hız kazandığı görülebilir. Buna bağlı olarak 1945-1906 dolar ve 1870 dolar seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Yurt içindeki gram altın fiyatlarına baktığımızda ise son aylarda ons altında etkili olan yükselişlere bağlı olarak pozitif bir seyrin izlendiği ve tarihi zirvelerin yenilendiği görülmektedir. Temmuz ayının son haftasında Dolar/TL kurunda da yaşanan yükselişler gram altın fiyatlarını destekleyen bir diğer gelişmedir. Pozitif teknik görünümün korunduğu ve tarihi zirvelerden işlem gören gram altında, ons altın ve kur tarafındaki hareketler belirleyici olmaya devam edecektir.

Ons altın ve kur tarafında yükselişlerin devam etmesi durumunda tarihi zirvelerin yenilenmeye devam edileceği gram altında, 465.55-468.05 TL ve 478.50 TL seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Olası kâr satışlarında ise 455.00-448.30 TL ve 444.25 TL seviyeleri kısa vadeli destek seviyeleridir. Salgın kaynaklı gelişmeler ve haber akışları fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağından yakından izlenecektir. Son dönemde güçlü yükselişlerin yaşandığı ve volatilitenin yüksek seyredebildiği gram altın tarafında işlem yapan yatırımcıların haber akışları ve fiyatlamalara karşı dikkatli olması yararlı olacaktır.

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