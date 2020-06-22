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Altın için sıra dışı senaryo (Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?)

22.06.2020 - 13:00 | Son Güncelleme :
Altın için sıra dışı senaryo (Gram altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?)

Gram altın fiyatları şu dakikalarda 385 lira seviyesinde hareket ediyor. Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1758 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda 1752 dolardan işlem görüyor. Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü Karayazıcı, "Altın yeniden atak yaşayıp 1835 dolar civarına seyahat etme şansına sahip olsa da ben bu cephede iki senedir süren rallinin sonuna yaklaştığımızı, sarı fırtınanın 2021 yılı içinde 1500 dolar 2022 içinde ise 1350 dolara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum" dedi.

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Gram altın fiyatları geçtiğimiz haftayı 384 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftaya 385 lira seviyesinden başladı. Gram altın gün içerisinde en düşük 383.36 lira seviyesini, en yüksek ise 387.47 lira seviyesini gördü. Gram altın saat 15.29 itibarıyla yüzde 0.50 oranında yükselişle 385.90 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 631 lira, Cumhuriyet altını da 2.576 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise gün içerisinde 1758 dolara kadar yükselirken, şu dakikalarda yüzde 0.52 oranında yükselişle 1752 dolardan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişeleri ve merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altının ons fiyatını desteklediğini belirtti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini kaydetti.

ALTININ ÖNÜ AÇIK GÖRÜŞÜ YANILTICI 
Eral Karayazıcı - Gedik Portföy Fon Yönetim Müdürü

Fed 2023 yılına kadar faizi sıfıra yakın tutacak demek ki altının önü açık görüşü yanıltıcı. Altın Fed faizi ile değil, ağırlıkla ABD tahvil faizi ile ters yönde hareket eder.

Önümüzdeki üç ay içinde ABD tahvil faizi yüzde 0.60 seviyesine doğru geri çekilirse, altın yeniden atak yaşayıp 1835 dolar civarına seyahat etme şansına sahip olsa da ben bu cephede iki senedir süren rallinin sonuna yaklaştığımızı, sarı fırtınanın 2021 yılı içinde 1500 dolar 2022 içinde ise 1350 dolara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum.

Bu cümle altını kısa vadede 1835 dolar beklediğimi düşündürmesin. Gerçekleşmesini satış için cazip bir fırsat olarak görürüm. Ancak 1750 dolar üzerine yerleşemezse buna şaşırmam.


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